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कुकिंग टिप्स: पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं? ये टिप्स हैं बड़े काम की
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 AM IST
सार
Crispy Pakoda Recipe: अगर आप भी बारिश में कुरकुरे पकौड़ों का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बना नहीं पाते हैं तो ये लेख आपके काम का है। यहां हम आपको कुरकुरे पकौड़े बनाने की विधि बताएंगे।
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पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं?
- फोटो : AI
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Crispy Pakoda Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े मिल जाएं तो मौसम का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन घर पर पकौड़े बनाते समय अक्सर एक समस्या सामने आती है—पकौड़े बाहर से कुरकुरे होने के बजाय नरम हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा तेल सोख लेते हैं। ऐसे में स्वाद तो आता है, लेकिन बाजार जैसे क्रिस्पी पकौड़ों का मजा नहीं मिल पाता।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको रेसिपी बदलने की नहीं, बल्कि पकौड़े बनाने के तरीके में कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बैटर की सही कंसिस्टेंसी से लेकर तेल के तापमान और पकौड़ों को तलने के तरीके तक कई ऐसी ट्रिक्स हैं, जो आपके पकौड़ों को लंबे समय तक कुरकुरा बनाए रखने में मदद कर सकती हैं तो अगली बार बारिश में पकौड़े बनाने से पहले इन आसान टिप्स को जरूर आजमाएं और चाय के साथ क्रिस्पी पकौड़ों का मजा लें।
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पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं?
- फोटो : AI
पकौड़े कुरकुरे बनाने की आसान ट्रिक्स
1. बैटर को ज्यादा पतला न करें
पकौड़ों का बैटर बहुत पतला होने पर वे तेल में फैल सकते हैं और अच्छी तरह कुरकुरे नहीं बनेंगे। बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखें।
2. चावल का आटा डालें
बेसन के साथ 1-2 चम्मच चावल का आटा मिलाने से पकौड़ों को ज्यादा क्रिस्पी टेक्सचर मिल सकता है।
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पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं?
- फोटो : AI
3. तेल का तापमान सही रखें
बहुत ठंडे तेल में पकौड़े डालने से वे ज्यादा तेल सोख सकते हैं। वहीं बहुत ज्यादा गर्म तेल में बाहर से जल्दी रंग आ सकता है। इसलिए मध्यम-तेज आंच पर तेल गर्म करके पकौड़े तलें।
4. एक साथ ज्यादा पकौड़े न डालें
कड़ाही में जरूरत से ज्यादा पकौड़े डालने से तेल का तापमान अचानक कम हो सकता है। इससे पकौड़े कुरकुरे होने के बजाय नरम और ज्यादा ऑयली हो सकते हैं।
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पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं?
- फोटो : AI
5. पकौड़ों को छोटे आकार में डालें
बहुत बड़े पकौड़े अंदर से ठीक से पकने में समय लेते हैं। छोटे या मध्यम आकार के पकौड़े ज्यादा आसानी से क्रिस्पी हो जाते हैं।
6. तलने के बाद तुरंत ढकें नहीं
गरमा-गरम पकौड़ों को तुरंत बंद डिब्बे या ढके हुए बर्तन में रखने से भाप के कारण उनका क्रिस्पीपन कम हो सकता है। उन्हें कुछ देर खुली प्लेट या वायर रैक पर रखें।
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पकौड़े कुरकुरे कैसे बनाएं?
- फोटो : AI
7. तेल से निकालने का तरीका भी जरूरी
पकौड़े तलने के बाद उन्हें अच्छी तरह तेल से निकालें और अतिरिक्त तेल निकलने दें। इसके बाद पेपर टॉवल या वायर रैक पर रखें।
8. बैटर में पानी धीरे-धीरे डालें
एक साथ ज्यादा पानी डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर बैटर तैयार करें। इससे सही कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान होता है।
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