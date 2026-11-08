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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Govardhan Puja kab hai 9 ya 10 November Know the Correct Date, Shubh Muhurat and Rituals

गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? तारीख को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन, जानें सही दिन और शुभ मुहूर्त

Sun, 08 Nov 2026 12:05 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 12:05 PM IST
सार

Govardhan Puja Kab Hai 9 Ya 10 November: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है कि यह पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा या 10 नवंबर को। इस लेख में जानें गोवर्धन पूजा की सही तारीख, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, गोवर्धन पर्वत की पूजा का धार्मिक महत्व। 

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Govardhan Puja kab hai 9 ya 10 November Know the Correct Date, Shubh Muhurat and Rituals
गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI
 Govardhan Puja Kab Hai 9 Ya 10 November: दिवाली के बाद हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि, इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। कोई 9 नवंबर को तो कोई 10 नवंबर को इस पर्व को मनाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी? इस लेख में जानिए गोवर्धन पूजा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जरूरी सामग्री, इस पर्व का धार्मिक महत्व।


 
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Govardhan Puja kab hai 9 ya 10 November Know the Correct Date, Shubh Muhurat and Rituals
गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI
 गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर, कब है?

इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है। इसकी वजह कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का दो दिनों में पड़ना है। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त होगी। उत्तर भारत में उदया तिथि को महत्व देने वाली परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी।

 
Govardhan Puja kab hai 9 ya 10 November Know the Correct Date, Shubh Muhurat and Rituals
गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI
गोवर्धन पूजा 2026 शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह के समय पूजा करना शुभ माना जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार संभावित मुहूर्त इस प्रकार हैं:
  • प्रतिपदा तिथि की शुरुआत- 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे 
  • प्रतिपदा तिथि समाप्त- 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे 
  • प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त- सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक 
  • अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30 बजे से 5:56 बजे तक

 
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गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI
गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला से है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था। पौराणिक कथा के अनुसार, गोकुल और ब्रज के लोग अच्छी बारिश और सुख-समृद्धि के लिए भगवान इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और गौ माता का उनके जीवन में विशेष योगदान है। इसलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए।

इस बात से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लगातार बारिश से लोगों और पशुओं की जान पर संकट आ गया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी।
 
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गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI

गोवर्धन पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है?
  • गाय का गोबर
  • रोली और कुमकुम
  • अक्षत यानी साबुत चावल
  • फूल और फूलों की माला
  • तुलसी के पत्ते
  • दीपक और घी
  • धूप और अगरबत्ती
  • कपूर
  • फल और मिठाई
  • पंचामृत
  • दूध, दही और मक्खन
  • गंगाजल

डिसक्लेमर : इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला इस लेख में दी गई जानकारी को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है।
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