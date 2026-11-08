गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? तारीख को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन, जानें सही दिन और शुभ मुहूर्त

1 of 5 गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को? - फोटो : AI







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Govardhan Puja Kab Hai 9 Ya 10 November: दिवाली के बाद हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि, इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। कोई 9 नवंबर को तो कोई 10 नवंबर को इस पर्व को मनाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी? इस लेख में जानिए गोवर्धन पूजा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जरूरी सामग्री, इस पर्व का धार्मिक महत्व।



दिवाली के बाद हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि, इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। कोई 9 नवंबर को तो कोई 10 नवंबर को इस पर्व को मनाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी? इस लेख में जानिए गोवर्धन पूजा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जरूरी सामग्री, इस पर्व का धार्मिक महत्व।

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गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर, कब है?



इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है। इसकी वजह कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का दो दिनों में पड़ना है। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त होगी। उत्तर भारत में उदया तिथि को महत्व देने वाली परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी।





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गोवर्धन पूजा 2026 शुभ मुहूर्त



गोवर्धन पूजा के दिन सुबह के समय पूजा करना शुभ माना जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार संभावित मुहूर्त इस प्रकार हैं: प्रतिपदा तिथि की शुरुआत- 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त- 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे

प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त- सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30 बजे से 5:56 बजे तक

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह के समय पूजा करना शुभ माना जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार संभावित मुहूर्त इस प्रकार हैं:

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गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है?



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला से है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था। पौराणिक कथा के अनुसार, गोकुल और ब्रज के लोग अच्छी बारिश और सुख-समृद्धि के लिए भगवान इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और गौ माता का उनके जीवन में विशेष योगदान है। इसलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए।



इस बात से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लगातार बारिश से लोगों और पशुओं की जान पर संकट आ गया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी।



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