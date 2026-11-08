दिवाली 2026: दिवाली की मस्ती कहीं बीपी न बढ़ा दे? डॉक्टर की ये सलाह आएगी काम; जानिए जरूरी टिप्स

1 of 4 दिवाली में न बढ़ जाए बीपा - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिवाली का त्योहार खुशियां और रोशनी लेकर आता है, लेकिन इस दौरान भागदौड़, देर रात तक जागना, पटाखों का शोर और खान-पान में गड़बड़ी सेहत बिगाड़ सकते हैं। जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें इस दौरान ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। त्योहारों में नमकीन, चिप्स, मिठाइयां और तली-भुनी चीजें ज्यादा खाने से शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं, नींद की कमी और पटाखों का तेज शोर भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है।



ऐसे में सवाल है कि अगर अचानक बीपी बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या इसे घर पर तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है? आइए जानते हैं जरूरी सावधानियां।

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2 of 4 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

दिवाली में ब्लड प्रेशर की समस्या



दिवाली के दौरान खान-पान में बदलाव बीपी बढ़ने की एक वजह हो सकता है। नमकीन, चिप्स, अचार और पैकेट वाले स्नैक्स में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा सोडियम शरीर में पानी रोक सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

त्योहार की भागदौड़, खरीदारी और नींद पूरी न होने से भी बीपी बढ़ सकता है।

पटाखों का तेज शोर भी शरीर में तनाव प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। इस दौरान एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे दिल की धड़कन और बीपी कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं।

3 of 4 हाई ब्लड प्रेशर - फोटो : Amarujala.com/AI

अचानक बीपी बढ़ जाए तो क्या करें?



अगर बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो तो सबसे पहले घबराने के बजाय शांत जगह पर बैठ जाएं। पांच मिनट आराम करने के बाद बीपी मापें। इस दौरान पीठ को सहारा दें, पैर जमीन पर रखें और हाथ को दिल के स्तर पर रखें। मापते समय शांत रहें।

अगर रीडिंग ज्यादा आती है तो एक मिनट के अंतर से दोबारा जांच करें और दोनों रीडिंग नोट करें।

धीरे-धीरे गहरी सांस लेने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसे बीपी कम करने वाली दवा का विकल्प न समझें।

हाई बीपी के मरीज डॉक्टर की बताई दवाएं नियमित रूप से लें।

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4 of 4 ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें - फोटो : Freepik.com