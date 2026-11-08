भाई दूज स्पेशल ड्रेस: भाई दूज पर दिखना है सबसे खूबसूरत, ट्राई करें ये 5 ट्रेंडी एथनिक आउटफिट





गर आप भी भाई दूज पर कुछ नया और स्टाइलिश पहनने की सोच रही हैं, तो इस बार ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ थोड़ा फैशन का तड़का लगा सकती हैं। इस लेख में जानिए भाई दूज 2026 के लिए 5 ट्रेंडी आउटफिट आइडियाज और उनके साथ ज्वेलरी, फुटवियर और मेकअप स्टाइल करने के आसान टिप्स।



भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। दिवाली के बाद आने वाले इस त्योहार पर हर लड़की और महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे खूबसूरत और आकर्षक हो।