दिवाली के बाद हवा में घुला जहर! बच्चों और बुजुर्गों को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये उपाय

1 of 7 फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : AI







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Air Pollution Post-Diwali: दिवाली के उल्लास और आतिशबाजी के ठीक अगले दिन देश के कई बड़े शहरों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वातावरण में घने धुएं और स्मॉग की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के करीब दर्ज हो रहा है।



हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) तथा पटाखों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें सांस के जरिए सीधे फेफड़ों पर असर डाल रही हैं। ऐसे में सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में आंखों में जलन, लगातार खांसी और सांस लेने में भारीपन की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह हवा स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे में त्योहार की खुशनुमा यादों के बीच यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें और जरूरी बचाव के कदम उठाएं। आइए इसके बारे में सही से जानते हैं, ताकि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।



दिवाली के उल्लास और आतिशबाजी के ठीक अगले दिन देश के कई बड़े शहरों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वातावरण में घने धुएं और स्मॉग की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के करीब दर्ज हो रहा है।

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प्रदूषण से बचाव के लिए जरूरी उपाय



बाहर निकलते समय N95 या N99 मास्क पहनें



साधारण कपड़े या सर्जिकल मास्क हवा में घुले PM2.5 जैसे बेहद बारीक जहरीले कणों को नहीं रोक पाते। घर से बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 या N99 मास्क ही इस्तेमाल करें।





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सुबह-शाम की आउटडोर वॉक और वर्कआउट से बचें



सुबह और देर शाम के समय तापमान कम होने के कारण स्मॉग जमीन के करीब जमा रहता है। ऐसे समय में रनिंग, जॉगिंग या खुली जगह कसरत करने से जहरीली हवा फेफड़ों में गहराई तक जाती है। एक्सरसाइज घर के अंदर ही करें।





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घर की हवा को रखें सुरक्षित



घर के खिड़की-दरवाजे विशेषकर सुबह के समय बंद रखें। संभव हो तो HEPA फिल्टर युक्त एयर प्यूरीफायर चलाएं। घर के अंदर स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एलोवेरा जैसे पौधे रखें जो प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में सहायक होते हैं।





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