Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog

दिवाली के बाद हवा में घुला जहर! बच्चों और बुजुर्गों को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये उपाय

Mon, 09 Nov 2026 09:50 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 09 Nov 2026 09:50 AM IST
सार

Air Pollution Post-Diwali: इस लेख में जानें दिवाली के बाद दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण, जहरीले स्मॉग के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव और सांसों को सुरक्षित रखने के जरूरी बचाव उपाय।


 

विज्ञापन
Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog
फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : AI
Air Pollution Post-Diwali: दिवाली के उल्लास और आतिशबाजी के ठीक अगले दिन देश के कई बड़े शहरों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वातावरण में घने धुएं और स्मॉग की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के करीब दर्ज हो रहा है। 


हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) तथा पटाखों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें सांस के जरिए सीधे फेफड़ों पर असर डाल रही हैं। ऐसे में सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में आंखों में जलन, लगातार खांसी और सांस लेने में भारीपन की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह हवा स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे में त्योहार की खुशनुमा यादों के बीच यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें और जरूरी बचाव के कदम उठाएं। आइए इसके बारे में सही से जानते हैं, ताकि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। 

 
Trending Videos
Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog
फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : AI
प्रदूषण से बचाव के लिए जरूरी उपाय

 बाहर निकलते समय N95 या N99 मास्क पहनें

 साधारण कपड़े या सर्जिकल मास्क हवा में घुले PM2.5 जैसे बेहद बारीक जहरीले कणों को नहीं रोक पाते। घर से बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 या N99 मास्क ही इस्तेमाल करें।

 
Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog
फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : AI
सुबह-शाम की आउटडोर वॉक और वर्कआउट से बचें

 सुबह और देर शाम के समय तापमान कम होने के कारण स्मॉग जमीन के करीब जमा रहता है। ऐसे समय में रनिंग, जॉगिंग या खुली जगह कसरत करने से जहरीली हवा फेफड़ों में गहराई तक जाती है। एक्सरसाइज घर के अंदर ही करें।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog
फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : Adobe Stock
घर की हवा को रखें सुरक्षित

 घर के खिड़की-दरवाजे विशेषकर सुबह के समय बंद रखें। संभव हो तो HEPA फिल्टर युक्त एयर प्यूरीफायर चलाएं। घर के अंदर स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एलोवेरा जैसे पौधे रखें जो प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में सहायक होते हैं।

 
विज्ञापन
Severe Air Pollution Post-Diwali: How to Protect Your Lungs and Eyes from Toxic Smog
फेफड़ों को बचाने के लिए बरतें सावधानी - फोटो : AI
आंखों और त्वचा का ध्यान रखें

 आंखों में जलन होने पर उन्हें रगड़ने से बचें। ठंडे पानी के छींटे मारें या डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें। बाहर से लौटने के बाद चेहरा और आंखें अच्छी तरह साफ करें।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed