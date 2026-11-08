दिवाली 2026: मिठाइयों से दूरी नहीं, समझदारी है जरूरी; डॉक्टर की इन सलाह से आसान होगा त्योहार का जश्न

ऐसे में त्योहारों का आनंद लेने के लिए मिठाइयों से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि आप सही चुनाव और सीमित मात्रा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर विकल्पों को अपनाकर आप स्वाद के साथ सेहत का संतुलन भी बनाए रख सकते हैं।

त्योहारों का मौसम हो और मिठाइयों की खुशबू घर-आंगन में न फैले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दिवाली हो या कोई दूसरा उत्सव, लड्डू, बर्फी और तरह-तरह के पकवान सेलिब्रेशन का खास हिस्सा होते हैं। लेकिन डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए यही मिठास कभी-कभी परेशानी का सबब बन सकती है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रखें ध्यान वैज्ञानिक रूप से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) और लो ग्लाइसेमिक लोड (जीएल) वाले मिष्ठानों का चयन करना ही उचित माना गया है। इनको फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के साथ संतुलन बनाकर और भाग नियंत्रण को ध्यान में रखकर लेना रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।

घर पर बनाएं हेल्दी मिठाइयां आप बेसन लड्डू, जिसका जीआई 24 और जीएल 11 होता है का उपयोग कर सकती हैं। घर पर ही बनाए गए लड्डू भी उच्च प्रोटीन, फाइबर के साथ शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आप गुड़ का उपयोग करने वाली मिठाइयां, जैसे कि गुड़, सीड़्स और ड्राई फ्रूट्स के बने लड्डू खा सकती हैं इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स के साथ और उच्च फाइबर होता है और जीआई भी कम होता है।

कुछ बातों का रखना होगा खास ख्याल



आम तौर पर मीठे का सेवन करने से पहले प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें खाने के बाद फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करने से शरीर में शुगर के अवशोषित होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।



ध्यान रहे मिठाइयों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि मीठे का किसी भी रूप में अधिक सेवन रक्त शर्करा के लेवल को बढ़ा सकता है और सिर्फ घर पर बने पकवानों या मिष्ठानों का सेवन एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने में हमेशा कारगार साबित होता है।



डायबिटीज में संतुलित स्वस्थ दिनचर्या के साथ नाश्ते और भोजन का समय निश्चित बनाए रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही दैनिक मॉडरेट व्यायाम करने से आप अतिरिक्त कैलोरीज जो मीठे के रूप में ली गई हैं, उसको बैलेंस्ड रखने में विशेष रूप से सहायक हो सकती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाने के लिए हमेशा किसी आहार विशेषज्ञ या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना स्वस्थ जीवनशैली की बढ़ावा देना है।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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