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लक्ष्मी पूजा सामग्री लिस्ट: इन चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है मां लक्ष्मी की पूजा

Sun, 08 Nov 2026 11:07 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 11:07 AM IST
सार

Lakshmi Puja Samagri List 2026: आज दिवाली के पावन अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि-विधान और श्रद्धा के साथ पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस लेख में जानें आज दिवाली की लक्ष्मी पूजा की थाली में कौन-कौन सी जरूरी चीजें जरूर रखनी चाहिए।

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Diwali Lakshmi Puja 2026: Essential Puja Samagri list in hindi Auspicious Items to Keep in Lakshmi Puja Thali
दिवाली पर पूजा की थाली में जरूर रखें ये सामग्री - फोटो : AI
Lakshmi Puja Samagri List 2026: Lakshmi Puja Samagri List 2026: आज दिवाली का पावन त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात विधि-विधान और सच्चे मन से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मकता आती है। ऐसे में पूजा की तैयारी करते समय जरूरी सामग्री का ध्यान रखना बेहद अहम माना जाता है। 


कई बार जल्दबाजी में कुछ जरूरी पूजन सामग्री छूट जाती है, जिससे पूजा की तैयारी अधूरी रह जाती है। अगर आप भी आज मां लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी पूजा की थाली जरूर तैयार कर लें। इस लेख में जानिए लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण सामग्री लिस्ट, पूजा की थाली में रखी जाने वाली जरूरी चीजें और उनका धार्मिक महत्व, ताकि आप दिवाली पर श्रद्धा और परंपरा के अनुसार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन कर सकें।
 
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Diwali Lakshmi Puja 2026: Essential Puja Samagri list in hindi Auspicious Items to Keep in Lakshmi Puja Thali
दिवाली पर पूजा की थाली में जरूर रखें ये सामग्री - फोटो : AI
 रोली और कुमकुम

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के तिलक के लिए रोली और कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है।

अक्षत यानी साबुत चावल

पूजा में अक्षत का विशेष महत्व है। तिलक लगाने और देवी-देवताओं को अर्पित करने के लिए साबुत चावल रखे जाते हैं।

दीपक

दिवाली का त्योहार दीपों का पर्व है। मां लक्ष्मी की पूजा में घी या तेल का दीपक जलाया जाता है। दीपक को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है।

 फूल और फूलों की माला

मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय माना जाता है। पूजा की थाली में ताजे फूल और फूलों की माला जरूर रखें।

 
Diwali Lakshmi Puja 2026: Essential Puja Samagri list in hindi Auspicious Items to Keep in Lakshmi Puja Thali
दिवाली पर पूजा की थाली में जरूर रखें ये सामग्री - फोटो : AI
धूप और अगरबत्ती

पूजा के दौरान वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाने के लिए धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है।

 कपूर

आरती के समय कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यता में कपूर को पवित्रता और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है।

सुपारी

पूजा में सुपारी को शुभ माना जाता है। इसे गणेश जी और अन्य देवी-देवताओं के पूजन में शामिल किया जाता है।

पान के पत्ते

पान के पत्ते पूजा सामग्री का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इन्हें शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

 
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दिवाली पर पूजा की थाली में जरूर रखें ये सामग्री - फोटो : AI
नारियल

नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। कलश स्थापना और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व है।

कलावा या मौली

लाल रंग का कलावा पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसे रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता है।

 फल

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फल अर्पित करने की परंपरा है। पूजा की थाली में मौसमी फल रख सकते हैं।

मिठाई और बताशे

दिवाली पर मां लक्ष्मी को मिठाई, बताशे और मखाने का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद प्रसाद परिवार और अन्य लोगों में बांटा जाता है।

 
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दिवाली पर पूजा की थाली में जरूर रखें ये सामग्री - फोटो : AI
पंचामृत

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व है।

गंगाजल

पूजा स्थल और पूजन सामग्री की शुद्धि के लिए गंगाजल का इस्तेमाल किया जाता है।

सिक्के और दक्षिणा

मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए पूजा में सिक्के और दक्षिणा रखना शुभ माना जाता है।
 
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