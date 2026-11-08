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आसान रंगोली डिजाइन: दिवाली पर पूजा की चौकी के सामने बनाएं ये छोटी रंगोली, मिनटों में सज जाएगा मंदिर

Sun, 08 Nov 2026 01:07 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 01:07 PM IST
सार

Small Rangoli Designs for Diwali Puja: यहां देखें कम जगह में बनने वाली आसान रंगोली के डिजाइन, फूलों वाली रंगोली, दीये वाली रंगोली और पारंपरिक रंगोली के आकर्षक आइडियाज, जिनसे मां लक्ष्मी की पूजा का स्थान और भी खूबसूरत नजर आएगा।

 

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Small Rangoli Designs for Diwali Puja: Easy Rangoli Ideas for the Front of Puja Chowki
पूजा की चौकी के सामने बनाएं ऐसी छोटी सी रंगोली - फोटो : AI
Small Rangoli Designs for Diwali Puja:  दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए घर के मंदिर या पूजा स्थल को खास तरीके से सजाया जाता है। ऐसे में अगर आप पूजा की चौकी के सामने छोटी और सुंदर रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ आसान डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि रंगोली बनाने के लिए आपके पास ज्यादा जगह या घंटों का समय हो। 


आप कम जगह में भी फूलों, दीपक, कमल और पारंपरिक आकृतियों वाली आकर्षक रंगोली बना सकते हैं। ये डिजाइन न केवल पूजा स्थल की खूबसूरती बढ़ाएंगे, बल्कि घर को भी त्योहार वाला खास एहसास देंगे। आइए जानते हैं दिवाली पूजा की चौकी के सामने बनाने के लिए कुछ आसान और खूबसूरत छोटी रंगोली के आइडियाज।
 
 
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Small Rangoli Designs for Diwali Puja: Easy Rangoli Ideas for the Front of Puja Chowki
पूजा की चौकी के सामने बनाएं ऐसी छोटी सी रंगोली - फोटो : AI
1. कमल के फूल वाली रंगोली

मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय माना जाता है। पूजा की चौकी के सामने गुलाबी, सफेद और पीले रंग से कमल की छोटी रंगोली बनाएं। इसके चारों ओर छोटे-छोटे दीपक भी रख सकते हैं।
 
 
Small Rangoli Designs for Diwali Puja: Easy Rangoli Ideas for the Front of Puja Chowki
पूजा की चौकी के सामने बनाएं ऐसी छोटी सी रंगोली - फोटो : AI
2. दीये वाली रंगोली

दिवाली पर दीये का खास महत्व है। आप रंगों से एक बड़ा दीपक बनाएं और उसके चारों ओर छोटी-छोटी ज्योति की आकृतियां बनाकर डिजाइन पूरा करें।
 
 
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Small Rangoli Designs for Diwali Puja: Easy Rangoli Ideas for the Front of Puja Chowki
पूजा की चौकी के सामने बनाएं ऐसी छोटी सी रंगोली - फोटो : AI
3. गोल फूलों वाली रंगोली

कम जगह में रंगोली बनाने के लिए गोल डिजाइन अच्छा विकल्प है। बीच में फूल बनाएं और उसके चारों ओर रंगीन पंखुड़ियां बनाकर इसे आकर्षक लुक दें।
 
 
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Small Rangoli Designs for Diwali Puja: Easy Rangoli Ideas for the Front of Puja Chowki
पूजा की चौकी के सामने बनाएं ऐसी छोटी सी रंगोली - फोटो : AI
4. स्वास्तिक वाली रंगोली

पूजा की चौकी के सामने स्वास्तिक बनाकर उसके चारों ओर लाल, पीले और सफेद रंग से बॉर्डर तैयार करें। यह पारंपरिक रंगोली पूजा स्थल के लिए सुंदर रहेगी।
 
 
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