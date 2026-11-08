आप कम जगह में भी फूलों, दीपक, कमल और पारंपरिक आकृतियों वाली आकर्षक रंगोली बना सकते हैं। ये डिजाइन न केवल पूजा स्थल की खूबसूरती बढ़ाएंगे, बल्कि घर को भी त्योहार वाला खास एहसास देंगे। आइए जानते हैं दिवाली पूजा की चौकी के सामने बनाने के लिए कुछ आसान और खूबसूरत छोटी रंगोली के आइडियाज।
आसान रंगोली डिजाइन: दिवाली पर पूजा की चौकी के सामने बनाएं ये छोटी रंगोली, मिनटों में सज जाएगा मंदिर
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 01:07 PM IST
सार
Small Rangoli Designs for Diwali Puja: यहां देखें कम जगह में बनने वाली आसान रंगोली के डिजाइन, फूलों वाली रंगोली, दीये वाली रंगोली और पारंपरिक रंगोली के आकर्षक आइडियाज, जिनसे मां लक्ष्मी की पूजा का स्थान और भी खूबसूरत नजर आएगा।
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