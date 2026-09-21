World Rabies Day: क्या कुत्ते के खरोंचने या चाटने से भी रेबीज हो सकता है?

1 of 5 क्या कुत्ते के खरोंचने या चाटने से भी रेबीज हो सकता है? - फोटो : AI







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World Rabies Day 2026: भारत में कुत्ते रेबीज संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में 28 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व रेबीज दिवस के मौके पर हम आपसे कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं।



दरअसल, कुत्ते के काटने को रेबीज का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन क्या सिर्फ खरोंच लगने या कुत्ते के चाटने से भी यह जानलेवा बीमारी हो सकती है? या फिर क्या कुत्ते के खरोंचने पर आपको कोई दिक्कत हो सकती है? आइए जानते हैं कि इन सवालों के सही जवाब क्या हैं और ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए।



भारत में कुत्ते रेबीज संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में 28 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व रेबीज दिवस के मौके पर हम आपसे कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं।

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क्या कुत्ते की खरोंच से रेबीज हो सकता है?



कुत्ते के काटने के अलावा उसकी खरोंच से भी रेबीज का खतरा हो सकता है, खासकर तब जब खरोंच से त्वचा की ऊपरी परत टूट जाए। अगर कुत्ता रेबीज से संक्रमित है और उसकी लार उसके पंजे या नाखून पर लगी हुई है, तो खरोंच के जरिए वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। खरोंच से खून निकले या न निकले, अगर त्वचा पर चोट या घाव हुआ है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बिना खून वाली मामूली खरोंच या त्वचा पर लगी हल्की खरोंच भी संभावित रेबीज संक्रमण का जोखिम पैदा कर सकती है।



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क्या कुत्ते के चाटने से रेबीज हो सकता है?



कुत्ते के चाटने से रेबीज होने का खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि कुत्ते की लार शरीर के किस हिस्से के संपर्क में आई है। अगर कुत्ता किसी व्यक्ति की बिल्कुल स्वस्थ और बिना कटी-फटी त्वचा को चाटता है, तो आमतौर पर इसे रेबीज संक्रमण का जोखिम नहीं माना जाता। लेकिन अगर शरीर पर पहले से कोई कट, घाव, खरोंच या त्वचा फटी हुई है और संक्रमित कुत्ते की लार उस जगह पर लग जाती है, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है।



इसी तरह अगर संक्रमित जानवर की लार आंख, नाक या मुंह के अंदर पहुंचती है, तो भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए कुत्ते के चाटने की घटना को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसने काटा नहीं है।





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खरोंच या काटने के बाद क्या करें?

कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद सबसे पहला काम घाव को तुरंत साफ करना है।

प्रभावित हिस्से को साबुन और बहते हुए पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए।

घाव को साफ कपड़े से हल्के तरीके से ढक सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के घाव पर मिर्च, तेल, मिट्टी, राख या कोई घरेलू पदार्थ नहीं लगाना चाहिए।

घाव छोटा हो या उसमें खून न निकला हो, फिर भी चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।



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