खाने से पहले जान लें: चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? जानें फिटनेस के लिए कौन सा विकल्प पड़ सकता है भारी

1 of 7 चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? - फोटो : AI







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Biscuits vs Rusk vs Mathri: चाय भारतीय घरों में सुबह और शाम की दिनचर्या का हिस्सा है। अक्सर चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी खाना भी लोगों की आदत बन जाती है। स्वाद के लिहाज से यह कॉम्बिनेशन भले ही अच्छा लगे, लेकिन अगर आप वजन नियंत्रित करने, फिट रहने या स्वस्थ खान-पान पर ध्यान दे रहे हैं तो इन स्नैक्स का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है।



खासकर बाजार में मिलने वाले मीठे बिस्किट, रस और तली हुई मठरी में रिफाइंड आटा, चीनी, नमक और वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। इन्हें बार-बार चाय के साथ खाने से रोजाना की कुल कैलोरी बढ़ सकती है। हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से ‘बुरा’ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि असर मात्रा, सामग्री और आपकी पूरी डाइट पर निर्भर करता है।



आइए जानते हैं चाय के साथ बिस्किट, रस्क और मठरी में कौन सा विकल्प फिटनेस के लिहाज से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और बेहतर विकल्प क्या हैं।



चाय भारतीय घरों में सुबह और शाम की दिनचर्या का हिस्सा है। अक्सर चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी खाना भी लोगों की आदत बन जाती है। स्वाद के लिहाज से यह कॉम्बिनेशन भले ही अच्छा लगे, लेकिन अगर आप वजन नियंत्रित करने, फिट रहने या स्वस्थ खान-पान पर ध्यान दे रहे हैं तो इन स्नैक्स का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है।

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चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी में क्या है ज्यादा नुकसानदायक?



इन तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे खराब है, यह उसकी मात्रा और उसे बनाने में इस्तेमाल सामग्री पर निर्भर करता है। अगर नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो तीनों ही आपकी फिटनेस और वजन प्रबंधन की कोशिशों को प्रभावित कर सकते हैं।





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मठरी



मठरी आमतौर पर मैदा या आटे से तैयार की जाती है और इसे तेल या घी में तला जाता है। इसकी वजह से इसमें कैलोरी और वसा की मात्रा काफी बढ़ सकती है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो रोजाना चाय के साथ मठरी खाना अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता।





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मीठे बिस्किट



बिस्किट को लोग अक्सर हल्का स्नैक समझते हैं, लेकिन कई पैकेज्ड बिस्किट में मैदा, चीनी और वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। चाय के साथ एक-दो बिस्किट की जगह कई बिस्किट खाने की आदत रोजाना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकती है।





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