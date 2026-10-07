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खाने से पहले जान लें: चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? जानें फिटनेस के लिए कौन सा विकल्प पड़ सकता है भारी

Wed, 07 Oct 2026 01:28 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 07 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

Biscuits vs Rusk vs Mathri: इस लेख में जानें चाय के साथ बिस्किट, रस्क और मठरी में कौन सा विकल्प फिटनेस के लिए सबसे खराब है, वजन बढ़ने के कारण और हेल्दी स्नैक विकल्प।
 

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Which Is the Unhealthiest Snack with Tea: Biscuits, Rusk or Mathri
चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? - फोटो : AI
Biscuits vs Rusk vs Mathri:  चाय भारतीय घरों में सुबह और शाम की दिनचर्या का हिस्सा है। अक्सर चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी खाना भी लोगों की आदत बन जाती है। स्वाद के लिहाज से यह कॉम्बिनेशन भले ही अच्छा लगे, लेकिन अगर आप वजन नियंत्रित करने, फिट रहने या स्वस्थ खान-पान पर ध्यान दे रहे हैं तो इन स्नैक्स का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। 


खासकर बाजार में मिलने वाले मीठे बिस्किट, रस और तली हुई मठरी में रिफाइंड आटा, चीनी, नमक और वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। इन्हें बार-बार चाय के साथ खाने से रोजाना की कुल कैलोरी बढ़ सकती है। हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से ‘बुरा’ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि असर मात्रा, सामग्री और आपकी पूरी डाइट पर निर्भर करता है। 

आइए जानते हैं चाय के साथ बिस्किट, रस्क और मठरी में कौन सा विकल्प फिटनेस के लिहाज से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और बेहतर विकल्प क्या हैं।

 
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Which Is the Unhealthiest Snack with Tea: Biscuits, Rusk or Mathri
चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? - फोटो : AI
  चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी में क्या है ज्यादा नुकसानदायक?

 इन तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे खराब है, यह उसकी मात्रा और उसे बनाने में इस्तेमाल सामग्री पर निर्भर करता है। अगर नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो तीनों ही आपकी फिटनेस और वजन प्रबंधन की कोशिशों को प्रभावित कर सकते हैं।

 
Which Is the Unhealthiest Snack with Tea: Biscuits, Rusk or Mathri
चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी?
मठरी

 मठरी आमतौर पर मैदा या आटे से तैयार की जाती है और इसे तेल या घी में तला जाता है। इसकी वजह से इसमें कैलोरी और वसा की मात्रा काफी बढ़ सकती है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो रोजाना चाय के साथ मठरी खाना अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता।

 
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Which Is the Unhealthiest Snack with Tea: Biscuits, Rusk or Mathri
चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? - फोटो : Adobe Stock
मीठे बिस्किट

 बिस्किट को लोग अक्सर हल्का स्नैक समझते हैं, लेकिन कई पैकेज्ड बिस्किट में मैदा, चीनी और वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। चाय के साथ एक-दो बिस्किट की जगह कई बिस्किट खाने की आदत रोजाना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकती है।

 
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चाय के साथ बिस्किट, रस्क या मठरी? - फोटो : AI
रस्क

 रस्क भी चाय के साथ खाया जाने वाला लोकप्रिय स्नैक है। इसमें आमतौर पर मैदा, चीनी और वसा का इस्तेमाल होता है। यह देखने में हल्का लगता है, लेकिन इसमें कैलोरी कम हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में खाना बेहतर है।

 
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