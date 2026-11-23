1 of 5 सर्दियों में पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के 5 आसान तरीके - फोटो : AI







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Upset Stomach in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खानपान से लेकर दिनचर्या तक में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी घटा देते हैं और तली-भुनी चीजों का सेवन ज्यादा करने लगते हैं। इन आदतों का असर पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि सर्दियों में कई लोगों को गैस, कब्ज, पेट फूलना, अपच और पेट खराब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।



अक्सर लोग इन परेशानियों को मौसम का सामान्य असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसके पीछे उनकी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप भी ठंड के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में पेट खराब होने की आम वजहें और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के आसान उपाय।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खानपान से लेकर दिनचर्या तक में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी घटा देते हैं और तली-भुनी चीजों का सेवन ज्यादा करने लगते हैं। इन आदतों का असर पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि सर्दियों में कई लोगों को गैस, कब्ज, पेट फूलना, अपच और पेट खराब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

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1. कम पानी पीना



सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग गर्मियों के मुकाबले कम पानी पीते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से मल सख्त हो सकता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ठंड में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं।



2. ज्यादा तली-भुनी चीजें खाना



ठंड के मौसम में पकौड़े, समोसे, पराठे और ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना खाने का मन करता है। लेकिन इन चीजों का अधिक सेवन कुछ लोगों में एसिडिटी, अपच और पेट फूलने की समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए तली-भुनी चीजों को सीमित मात्रा में खाएं।





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3. फिजिकल एक्टिविटी कम करना



सर्दियों में सुबह की ठंड के कारण कई लोग टहलना और एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। शारीरिक गतिविधियां कम होने से आंतों की गति प्रभावित हो सकती है, जिससे कब्ज की परेशानी हो सकती है। रोजाना कम से कम 20-30 मिनट टहलने की आदत डालें।



4. खाने का समय निश्चित न होना



कभी देर से नाश्ता करना तो कभी रात में देर से खाना खाना भी पाचन संबंधी परेशानियों की वजह बन सकता है। अनियमित खानपान से कुछ लोगों को एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए रोजाना एक निश्चित समय पर भोजन करने की कोशिश करें।





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5. फाइबर की कमी वाली डाइट लेना



सर्दियों में अगर आप हरी सब्जियां, फल और सलाद कम खाते हैं, तो शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने और कब्ज से बचाने में मदद करता है। अपनी डाइट में गाजर, मूली, पालक, अमरूद और दलिया शामिल करें।



6. जरूरत से ज्यादा चाय और कॉफी पीना



ठंड में गर्म चाय और कॉफी पीना लोगों को काफी पसंद होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कैफीन लेने से कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट में जलन या नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें और पानी पीना न भूलें।





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