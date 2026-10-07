ब्रेस्ट कैंसर से बचाव: क्या स्तन कैंसर इलाज के बाद फिर लौट सकता है? जानें कब और क्यों बढ़ता है खतरा

1 of 7 क्या स्तन कैंसर इलाज के बाद फिर लौट सकता है? - फोटो : AI







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Breast Cancer Recurrence: स्तन कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद मरीज और परिवार को सबसे बड़ी चिंता अक्सर यही रहती है कि क्या यह बीमारी दोबारा लौट सकती है। इलाज के बाद कैंसर के वापस आने को कैंसर की पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस कहा जाता है। हालांकि, हर मरीज में स्तन कैंसर दोबारा नहीं होता और इसका जोखिम हर व्यक्ति में अलग होता है।



कैंसर का प्रकार, बीमारी की अवस्था, ट्यूमर का आकार और ग्रेड, लिम्फ नोड्स तक कैंसर का पहुंचना और कुछ खास प्रकार जैसे ट्रिपल-नेगेटिव कैंसर रिकरेंस के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नियमित फॉलो-अप और शरीर में होने वाले किसी असामान्य बदलाव पर डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आइए इस बारे में जानते हैं डिटेल में।



: स्तन कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद मरीज और परिवार को सबसे बड़ी चिंता अक्सर यही रहती है कि क्या यह बीमारी दोबारा लौट सकती है। इलाज के बाद कैंसर के वापस आने को कैंसर की पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस कहा जाता है। हालांकि, हर मरीज में स्तन कैंसर दोबारा नहीं होता और इसका जोखिम हर व्यक्ति में अलग होता है।

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स्तन कैंसर दोबारा क्यों हो सकता है?



स्तन कैंसर के दोबारा होने का सबसे प्रमुख कारण यह हो सकता है कि शुरुआती इलाज के बाद कुछ कैंसर कोशिकाएं शरीर में रह गई हों। ये कोशिकाएं इतनी छोटी हो सकती हैं कि स्कैन या अन्य जांचों में दिखाई न दें। कुछ समय तक निष्क्रिय रहने के बाद ये कोशिकाएं दोबारा बढ़ सकती हैं।



कभी-कभी कैंसर कोशिकाएं इलाज के प्रति प्रतिरोधी भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उपचार के बावजूद कुछ कोशिकाएं बच सकती हैं और आगे चलकर कैंसर दोबारा विकसित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआती इलाज गलत था।





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किन लोगों में रिकरेंस का जोखिम अधिक हो सकता है?



कुछ परिस्थितियां स्तन कैंसर के दोबारा लौटने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इनमें शामिल हैं: कैंसर का अधिक उन्नत चरण में पता चलना।

कैंसर का लिम्फ नोड्स तक फैल जाना।

ट्यूमर का आकार बड़ा या ग्रेड अधिक होना।

ट्रिपल-नेगेटिव या इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होना।

सर्जरी के बाद कुछ कैंसर कोशिकाओं का आसपास के ऊतक में बच जाना।

कम उम्र में स्तन कैंसर का निदान होना।

अधिक वजन या मोटापा।

कुछ परिस्थितियां स्तन कैंसर के दोबारा लौटने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इनमें शामिल हैं:

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स्तन कैंसर दोबारा कितने प्रकार से हो सकता है?



रिकरेंस मुख्य रूप से तीन तरह का हो सकता है। स्थानीय रिकरेंस में कैंसर उसी स्तन, सर्जरी वाले हिस्से या छाती की दीवार के आसपास लौट सकता है। क्षेत्रीय रिकरेंस में पास के लिम्फ नोड्स प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूरस्थ या मेटास्टेटिक रिकरेंस में कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों, जैसे हड्डियों, फेफड़ों, लिवर या मस्तिष्क तक पहुंच सकता है।





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