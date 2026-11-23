1 of 5 कोरोना का नया वैरिएंट - फोटो : Amarujala.com/AI







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कोरोनावायरस समय-समय पर नए म्यूटेशन्स के साथ वापस लौटता रहता है। पिछले करीब एक साल से संक्रमण की रफ्तार बिल्कुल शांत स्थिति में थी, हालांकि अब फिर से एक नए वैरिएंटस के साथ ये वायरस विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ाने लगा है। अमर उजाला में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में हमने PJ.2.1 वैरिएंट के बारे में जानकारी दी, खबरों के मुताबिक ये अब तक 18 देशों में फैल चुका है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 24 म्यूटेशन देखे गए हैं।



कोरोना के इस नए वैरिएंट की चर्चा शुरू होने के साथ ही लोगों के मन में इससे संबंधित कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्या इस वैरिएंट से संक्रमित होने वालों में कोई नए लक्षण देखे जा रहे हैं और क्या इस वैरिएंट से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए लोगों को फिर से वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी? मसलन कोरोना का ये नया रूप कितना चिंताजनक है?



अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

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2 of 5 कोरोना का नया वैरिएंट- PJ.2.1 - फोटो : Adobe Stock Photos

कोरोना का नया वैरिएंट PJ.2.1



मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 से ही सार्स-सीओवी-2 (कोरोनावायरस) का नया वैरिएंट PJ.2.1 फैल रहा है। यह वैरिएंट सबसे पहले कनाडा में पाया गया था, जिसके बाद यह अमेरिका में भी पहुंच गया। अब तक वैज्ञानिकों को यह स्पष्ट नहीं था कि PJ.2.1 कितनी आसानी से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है और शरीर में मौजूद एंटीबॉडी (वायरस से लड़ने वाले सुरक्षा प्रोटीन) इसे रोकने में कितने प्रभावी हैं?



कोरोना के इस नए खतरे के बारे में जानने के लिए जर्मन प्राइमेट सेंटर-लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर प्राइमेट रिसर्च में संक्रमण संबंधी जीव-विज्ञानियों मार्कस हॉफमैन और स्टीफन पोहलमैन के नेतृत्व में अध्ययन किया। इसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस ने वैरिएंट को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं।

3 of 5 कोरोना के नए वैरिएंट - फोटो : Freepik.com

अध्ययन में क्या पता चला?



अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि अब तक के दूसरे वैरिएंट्स की तुलना में, PJ.2.1, ACE2 रिसेप्टर से अधिक मजबूती से बाइंड हो सकता है। ACE2 रिसेप्टर ही वह प्रवेश द्वार है जिसके जरिए कोरोनावायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता होता है।

इतना ही नहीं, यह उन कोशिकाओं में भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश कर जाता है, जिनमें ACE2 की मात्रा बहुत कम होती है।

इन बदलावों के बावजूद, मौजूदा बूस्टर वैक्सीन (जिसे XFG वेरिएंट के अनुसार तैयार किया गया है) से बनी एंटीबॉडीज ने इस नए वैरिएंट को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया।

इन नतीजों से पता चलता है कि अब तक किया गया वैक्सीनेशन PJ.2.1 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

हालांकि, अगर इस वैरिएंट में कुछ और म्यूटेशन हो जाएं, जिससे यह इम्यून रिस्पॉन्स (रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया) से बच निकलने में सक्षम हो जाए, तो स्थिति बदल सकती है

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4 of 5 कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

क्या लक्षणों में भी है कोई बदलाव?



रिसर्च में सामने आया कि PJ.2.1 कनाडा, अमेरिका और स्पेन में तेजी से फैल रहा है। नीदरलैंड और फ्रांस में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी काफी संख्या में सामने आ रहे हैं और यह वैरिएंट सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि, अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि PJ.2.1 से बीमारी ज्यादा गंभीर हो रही है या इसके लक्षण दूसरे कोरोना वैरिएंट से अलग हैं।

PJ.2.1 के कारण भी लोगों को बुखार-खांसी, गले में खराश, थकान, सिरदर्द और शरीर में दर्द की दिक्कत हो रही हैं। इस वैरिएंट से अब तक संक्रमितों में कोई गंभीर दिक्कत सामने नहीं आई है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को पहले से कोमोरबिडिटी की दिक्कत रही है या फिर जिनकी इम्युनिटी काफी कमजोर है उनमें संक्रमण की स्थिति में लक्षणों के गंभीर होने का खतरा हो सकता है।

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5 of 5 कोरोना और इसके खतरे - फोटो : Adobe Stock