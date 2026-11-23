1 of 4 पीने के पानी में मिले हानिकारक तत्व - फोटो : Amarujala.com/AI

बोतलबंद पानी को हम अक्सर साफ और सुरक्षित मानकर पीते हैं। खासकर जब बात बिसलेरी जैसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड की हो, तो पानी की गुणवत्ता को लेकर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हालांकि अब इसी ब्रांड के पानी के एक सैंपल को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कंपनी के खिलाफ कानूनी मुकदमा (अभियोजन) चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है।



असल में सैंपल की जांच में पानी में ब्रोमेट केमिकल की तय सीमा से अधिक मात्रा पाई गई है। बाद में PAHs (पीएएचएस) नाम के रसायन की मौजूदगी भी पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के रसायन शरीर में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को बढ़ाने वाले हो सकते हैं।



हालांकि इस मामले को लेकर कंपनी ने निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपने पानी को सुरक्षित बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पानी में मिलने वाले ये रसायन आखिर हैं क्या, शरीर में पहुंचकर क्या नुकसान कर सकते हैं और क्या रोज बोतलबंद पानी पीने वालों को भी सतर्क होने की जरूरत है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

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2 of 4 बोतलबंद पीने में मिले हानिकारक रसायन - फोटो : Amarujala.com/AI

पानी के सैंपल में मिला ब्रोमेट और पीएएचएस



बिसलेरी भारत के सबसे मशहूर बोतलबंद पीने के पानी के ब्रांडों में से एक है। लेकिन इसपर एफएसएसएआई की तलवार लटकती दिख रही है। इसकी वजह कंपनी के बोतलबंद पानी का एक सैंपल है, जो जांच में तय सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया।



एफएसएसएआई के मुताबिक, पानी के सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई। इसके बाद दूसरी जांच में उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएचएस) नाम के रसायन भी मिले। इनमें से कुछ रसायनों को कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला माना जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ब्रोमेट को ऐसे पदार्थों की श्रेणी में रखती है, जिनसे इंसानों में कैंसर होने की आशंका हो सकती है। इसे ग्रुप 2B में रखा गया है। वहीं, पीएएचएस समूह के रसायन बेंजोपाइरीन को भी कैंसर पैदा करने वाला माना गया है और इसे ग्रुप 1 में रखा गया है।

दूसरी तरफ, बिसलेरी का कहना है कि वह पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहद सख्त जांच प्रक्रिया अपनाती है। कंपनी के मुताबिक, पानी तैयार करने की 10 चरणों वाली प्रक्रिया में 90 से ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं।

आइए जानते हैं कि पानी में इन रसायनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इससे सेहत को क्या खतरे हो सकते हैं?

3 of 4 पानी में ब्रोमेट - फोटो : Adobe Stock

पहले ब्रोमेट और इसके खतरे जानिए



ब्रोमेट एक रासायनिक पदार्थ है। पानी को कीटाणुओं से बचाए करने के लिए जब ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो ये केमिकल बाय-प्रोडेक्ट के रूप में बन जाता है। पानी को साफ रखने की इस प्रक्रिया में अगर ब्रोमेट की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो यह सेहत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अध्ययनों में पाया गया है कि लंबे समय तक ऐसा पानी पीने से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है।



पीने के पानी में ब्रोमेट की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (या 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर / 10 ppb) है। इससे अधिक की मात्रा को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। सितंबर 2025 में बिसलेरी की गोवा से एकत्र सैंपल के प्रारंभिक परीक्षण में, ब्रोमेट 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (µg) दर्ज किया गया था।

हाई ब्रोमेट वाला पानी पीते रहने से जी मिचलाने, उल्टी, दस्त, पेट दर्द के साथ तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ सकता है।

लंबे समय तक हाई ब्रोमेट वाला पानी पीने से कैंसर के अलावा किडनी पर भी असर हो सकता है।

जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, उनके लिए यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।

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4 of 4 पानी में पीएएचएस की मात्रा - फोटो : Freepik.com