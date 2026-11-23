1 of 6 क्या सर्दियों में सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए? - फोटो : AI

Should I Drink Lemon Water in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही लोग अपनी खानपान की आदतों में बदलाव करने लगते हैं। ठंड के दिनों में ज्यादातर लोग ठंडे पानी और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना सेहत के लिए सही है?



दरअसल, नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। कुछ लोग मानते हैं कि नींबू पानी सिर्फ गर्मियों में ही पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों में भी इसका सेवन किया जा सकता है। बस इसे पीने के तरीके और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में नींबू पानी पीने के फायदे, इसका सही समय और किन लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए।

सर्दियों का मौसम आते ही लोग अपनी खानपान की आदतों में बदलाव करने लगते हैं। ठंड के दिनों में ज्यादातर लोग ठंडे पानी और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना सेहत के लिए सही है?

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सर्दियों में नींबू पानी पीने के फायदे



इम्युनिटी को सपोर्ट करता है



नींबू में विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। सर्दियों में बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में विटामिन C से भरपूर नींबू को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, नींबू पानी किसी संक्रमण से बचाव या उसका इलाज करने की गारंटी नहीं देता।



शरीर को हाइड्रेट रखता है



सर्दियों में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है, जिसके कारण वे पर्याप्त पानी नहीं पीते। ऐसे में नींबू पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। इसमें नींबू मिलाने से पानी का स्वाद भी बेहतर हो जाता है, जिससे लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए प्रेरित होते हैं।





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पाचन को बेहतर बनाने में मददगार



नींबू पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। पर्याप्त पानी पीना पाचन और मल त्याग की प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप सर्दियों में कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, तो पर्याप्त पानी के साथ फाइबर से भरपूर डाइट लेना फायदेमंद हो सकता है।



त्वचा के लिए फायदेमंद



नींबू में मौजूद विटामिन C कोलेजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन त्वचा की संरचना और मजबूती के लिए जरूरी है। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। ऐसे में विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना त्वचा की सेहत के लिए अच्छा है।



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वजन कंट्रोल करने में मददगार



अगर आप सर्दियों में वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो बिना चीनी वाला नींबू पानी एक अच्छा पेय विकल्प हो सकता है। यह मीठे और अधिक कैलोरी वाले ड्रिंक्स की जगह लिया जा सकता है। हालांकि, सिर्फ नींबू पानी पीने से वजन कम नहीं होता। इसके लिए संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज जरूरी है।



एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है



नींबू में विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए नींबू को अपनी रोजाना की संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।





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