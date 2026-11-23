1 of 5 किन लोगों को बाजरा खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : AI

Health Benefits of Eating Bajra in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने और सेहतमंद बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक है बाजरा, जिसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है। बाजरा न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं।



यही वजह है कि न्यूट्रीशनिस्ट भी सर्दियों की डाइट में बाजरा शामिल करने की सलाह देते हैं। बाजरे की रोटी, खिचड़ी और दलिया जैसे विकल्पों को रोजाना के खानपान का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में बाजरा खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं? आइए जानते हैं इसके\\ बड़े स्वास्थ्य लाभ।



सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने और सेहतमंद बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक है बाजरा, जिसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है। बाजरा न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं।

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सर्दियों में बाजरा खाने के बड़े फायदे



शरीर को गर्म रखने में मददगार



सर्दियों में बाजरा खाने का चलन काफी पुराना है। इसे पारंपरिक रूप से गर्म तासीर वाला अनाज माना जाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी और खिचड़ी खाने से डाइट में पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है।



पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त



बाजरे में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज की समस्या से बचाव में मदद करता है। अगर आप सर्दियों में पेट से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं, तो संतुलित मात्रा में बाजरा डाइट में शामिल कर सकते हैं।



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वजन कंट्रोल करने में मददगार



अगर आप सर्दियों में बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो बाजरा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने और अनावश्यक स्नैकिंग से बचने में मदद मिल सकती है।



दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



बाजरे में मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम दिल और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। वहीं, फाइबर से भरपूर डाइट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है।





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हड्डियों को देता है पोषण



बाजरे में फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सामान्य संरचना और मजबूती के लिए जरूरी हैं। सर्दियों में इसे डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।



शरीर में आयरन की कमी पूरी करने में मददगार



बाजरा आयरन का अच्छा प्लांट-बेस्ड स्रोत है। शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है, जो रक्त के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हालांकि, बाजरे में मौजूद आयरन का अवशोषण सीमित हो सकता है। इसके साथ विटामिन C से भरपूर नींबू या आंवला खाने से आयरन का अवशोषण बेहतर हो सकता है।





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