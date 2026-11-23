1 of 6 महिलाओं को रोजाना कितना कैल्शियम चाहिए? - फोटो : AI







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Early Signs of Calcium Deficiency in Women: अक्सर महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। इसकी वजह से शरीर में धीरे-धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है। महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी मिनरल है। यह न केवल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों, नसों और दिल के सामान्य कामकाज के लिए भी आवश्यक है।



खासकर बढ़ती उम्र, गर्भावस्था, स्तनपान और मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को कैल्शियम की जरूरत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कुछ शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है। आइए जानते हैं महिलाओं में कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण, इसके कारण और बचाव के तरीके।

अक्सर महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। इसकी वजह से शरीर में धीरे-धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है। महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी मिनरल है। यह न केवल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों, नसों और दिल के सामान्य कामकाज के लिए भी आवश्यक है।

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महिलाओं में कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण



1. मांसपेशियों में ऐंठन होना



अगर महिलाओं को बार-बार पैरों, हाथों या शरीर की दूसरी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खून में कैल्शियम का स्तर कम होने पर मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन हो सकती है।



2. हाथ-पैरों में झुनझुनी



कैल्शियम की कमी का एक संकेत हाथों, पैरों और होंठों के आसपास झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम नसों के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



3. नाखूनों का कमजोर होना



अगर आपके नाखून बार-बार टूटते हैं या कमजोर दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे पोषण की कमी समेत कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, केवल नाखून कमजोर होने से कैल्शियम की कमी की पुष्टि नहीं की जा सकती।





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4. हड्डियों में दर्द और कमजोरी



कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने से हड्डियों की मजबूती प्रभावित हो सकती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है, खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में।



5. बार-बार थकान महसूस होना



पर्याप्त आराम करने के बावजूद अगर आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं। गंभीर कैल्शियम की कमी में मांसपेशियों की कमजोरी और थकान जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।



6. दांतों से जुड़ी समस्याएं



कैल्शियम दांतों की मजबूती और उनके विकास के लिए जरूरी है। शरीर में लंबे समय तक पोषण की कमी रहने से ओरल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। हालांकि, मसूड़ों की समस्या या दांतों में दर्द को सीधे कैल्शियम की कमी का लक्षण नहीं मानना चाहिए।





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महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने के प्रमुख कारण



महिलाओं में कैल्शियम की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। डाइट में दूध, दही और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की कमी।

शरीर में विटामिन D की कमी, जिससे कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होता है।

मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होना।

गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की जरूरतों पर ध्यान न देना।

कुछ किडनी और हार्मोन संबंधी बीमारियां।

कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाली पाचन संबंधी समस्याएं।

महिलाओं में कैल्शियम की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं।

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