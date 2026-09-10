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गैस की समस्या का कारण: इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या! खाली पेट खाने से बचें

Thu, 10 Sep 2026 05:15 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 10 Sep 2026 05:15 PM IST
सार

Fruits May Cause Gas and Bloating: लोगों को लगता है कि फल खाने से तो सेहत हमेशा दुरुस्त रहती है। पर, ये आपकी गलतफहमी होती है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फलों के बारे में, जो पेट में गैस की समस्या को बढ़ाने का काम करते हैं।

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इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या - फोटो : AI
 Fruits May Cause Gas and Bloating: फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं और रोजाना इन्हें डाइट में शामिल करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को कुछ फल खाने के बाद पेट में गैस, पेट फूलना या भारीपन जैसी परेशानी हो सकती है? खासकर संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों को कुछ फलों को पचाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन फलों से गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है और इन्हें खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।


 
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इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या - फोटो : AI
किन फलों से गैस और ब्लोटिंग बढ़ सकती है?

 कुछ फलों में प्राकृतिक शर्करा, फ्रुक्टोज या ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें कुछ लोगों का पाचन तंत्र आसानी से नहीं पचा पाता। इससे आंतों में किण्वन बढ़ सकता है और गैस या पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है।

1. सेब

 सेब में फाइबर और प्राकृतिक शर्करा होती है। कुछ संवेदनशील लोगों को ज्यादा मात्रा में सेब खाने पर गैस और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है।

2. नाशपाती

 नाशपाती में फ्रुक्टोज और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों में गैस और ब्लोटिंग बढ़ा सकते हैं।

 
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इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या - फोटो : AI
3. आम

 आम में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अच्छी होती है। ज्यादा मात्रा में आम खाने से कुछ लोगों को पेट भारी होने, गैस या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है।

4. तरबूज

 तरबूज में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक शर्करा संवेदनशील लोगों में गैस और पेट फूलने की समस्या पैदा कर सकती है।

 
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इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या - फोटो : AI
 5. चेरी

 चेरी में प्राकृतिक शर्करा और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है। ज्यादा खाने पर गैस या पेट में असहजता महसूस हो सकती है।

6. सूखे फल

 किशमिश, सूखे खुबानी और दूसरे ड्राई फ्रूट्स में प्राकृतिक शर्करा काफी ज्यादा होती है। इन्हें ज्यादा मात्रा में खाने से कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

 
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इन फलों की वजह से बढ़ती है गैस की समस्या - फोटो : AI
क्या खाली पेट फल खाना गलत है?

 ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली पेट फल खाना हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो। स्वस्थ व्यक्ति आमतौर पर खाली पेट भी फल खा सकता है। लेकिन अगर किसी खास फल को खाने के बाद आपको बार-बार गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या होती है, तो उसे खाली पेट खाने से बचना बेहतर हो सकता है।

 
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