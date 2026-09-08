लद्दाख का ये फल है पोषक तत्वों का खजाना! PM मोदी भी कई बार कर चुके हैं तारीफ

1 of 5 सी-बकथॉर्न के फायदे - फोटो : AI

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Sea Buckthorn Benefits: लेह-लद्दाख की बेहद ठंडी जलवायु में उगने वाला सी-बकथॉर्न इन दिनों अपने पोषण गुणों को लेकर काफी चर्चा में है। नारंगी रंग की यह छोटी-सी बेरी देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इसे शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है।



सी-बकथॉर्न को कई जगह “लेह बेरी” के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल से जूस, चाय, जैम और तेल समेत कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। खास बात ये है कि इस फल की तारीफ कई जगहों पर खुद देश के प्रधानमंत्री ने की है। ऐसे में आइए आप भी जानिए कि आखिर इसके फायदे क्या हैं।





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शरीर के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है सी-बकथॉर्न?



सी-बकथॉर्न में कई तरह के पोषक तत्व और बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। संतुलित डाइट में इसे शामिल करने से शरीर को अलग-अलग जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।



1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर



सी-बकथॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच एक खास फल के रूप में देखा जा रहा है।



2. हार्ट हेल्थ के लिए चर्चा में



सी-बकथॉर्न में मौजूद कुछ पोषक तत्व और फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के संदर्भ में शोध का विषय रहे हैं। स्वस्थ डाइट और लाइफस्टाइल के साथ पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।





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3. इम्युनिटी के लिए उपयोगी पोषक तत्व



इस फल में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सामान्य पोषण संबंधी जरूरतों में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि सी-बकथॉर्न से तैयार जूस और दूसरे उत्पादों को हेल्थ फूड के तौर पर लोकप्रियता मिल रही है।



4. शरीर को पोषण देने वाला फल



सी-बकथॉर्न में विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी इसी पोषण क्षमता के कारण इसे सुपरफूड कहा जाता है।





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जूस और तेल के रूप में भी होता है इस्तेमाल



सी-बकथॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ फल के तौर पर नहीं होता। इससे जूस, जैम, हर्बल टी और तेल जैसे उत्पाद भी बनाए जाते हैं। खासकर सी-बकथॉर्न जूस को इसके पोषण गुणों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रियता मिल रही है।





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