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लद्दाख का ये फल है पोषक तत्वों का खजाना! PM मोदी भी कई बार कर चुके हैं तारीफ
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:21 PM IST
सार
Health Benefits of Sea Buckthorn: आज हम आपसे एक ऐसे सुपरफूड के बारे में बात करेंगे जो लेह-लद्दाख में 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के नीचे पाया जाता है। खास बात ये है कि इसकी सराहना खुद देश के प्रधानमंत्री तक ने की है।
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सी-बकथॉर्न के फायदे
- फोटो : AI
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Sea Buckthorn Benefits: लेह-लद्दाख की बेहद ठंडी जलवायु में उगने वाला सी-बकथॉर्न इन दिनों अपने पोषण गुणों को लेकर काफी चर्चा में है। नारंगी रंग की यह छोटी-सी बेरी देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इसे शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है।
सी-बकथॉर्न को कई जगह “लेह बेरी” के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल से जूस, चाय, जैम और तेल समेत कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। खास बात ये है कि इस फल की तारीफ कई जगहों पर खुद देश के प्रधानमंत्री ने की है। ऐसे में आइए आप भी जानिए कि आखिर इसके फायदे क्या हैं।
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सी-बकथॉर्न के फायदे
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शरीर के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है सी-बकथॉर्न?
सी-बकथॉर्न में कई तरह के पोषक तत्व और बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। संतुलित डाइट में इसे शामिल करने से शरीर को अलग-अलग जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।
1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर
सी-बकथॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच एक खास फल के रूप में देखा जा रहा है।
2. हार्ट हेल्थ के लिए चर्चा में
सी-बकथॉर्न में मौजूद कुछ पोषक तत्व और फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के संदर्भ में शोध का विषय रहे हैं। स्वस्थ डाइट और लाइफस्टाइल के साथ पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।
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सी-बकथॉर्न के फायदे
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3. इम्युनिटी के लिए उपयोगी पोषक तत्व
इस फल में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सामान्य पोषण संबंधी जरूरतों में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि सी-बकथॉर्न से तैयार जूस और दूसरे उत्पादों को हेल्थ फूड के तौर पर लोकप्रियता मिल रही है।
4. शरीर को पोषण देने वाला फल
सी-बकथॉर्न में विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी इसी पोषण क्षमता के कारण इसे सुपरफूड कहा जाता है।
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सी-बकथॉर्न के फायदे
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जूस और तेल के रूप में भी होता है इस्तेमाल
सी-बकथॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ फल के तौर पर नहीं होता। इससे जूस, जैम, हर्बल टी और तेल जैसे उत्पाद भी बनाए जाते हैं। खासकर सी-बकथॉर्न जूस को इसके पोषण गुणों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रियता मिल रही है।
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सी-बकथॉर्न के फायदे
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क्या रोज सी-बकथॉर्न जूस पीना फायदेमंद है?
सी-बकथॉर्न एक पौष्टिक फल है और संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी भी फल या जूस को जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी नहीं कि ज्यादा फायदा दे। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या वह नियमित दवाएं ले रहा है, तो डाइट में किसी नए हेल्थ प्रोडक्ट को शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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