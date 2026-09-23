कब्ज कैसे दूर करें: 2 दिन से पेट नहीं हुआ साफ तो आजमा लें ये नुस्खा, मिलेगा आराम

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Remedies To Relieve Constipation: अगर दो दिन से पेट साफ नहीं हुआ है और मल त्याग करने में परेशानी हो रही है, तो इसे कब्ज की समस्या माना जा सकता है। कम पानी पीना, फाइबर की कमी, शारीरिक गतिविधि कम होना या खान-पान में बदलाव इसके सामान्य कारणों में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले पर्याप्त पानी पीना और डाइट में फाइबर बढ़ाना मददगार हो सकता है। इसके साथ साथ एक आसान उपाय के तौर पर गुनगुना पानी और इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल किया जाता है।



इसबगोल एक तरह का घुलनशील फाइबर है, जो पानी सोखकर मल को नरम करने में मदद कर सकता है और मल त्याग को आसान बना सकता है। हालांकि, इसे पर्याप्त पानी के साथ लेना जरूरी है। हर व्यक्ति में इसका असर अलग हो सकता है और तुरंत राहत मिलना जरूरी नहीं है। आइए आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताते हैं।



अगर दो दिन से पेट साफ नहीं हुआ है और मल त्याग करने में परेशानी हो रही है, तो इसे कब्ज की समस्या माना जा सकता है। कम पानी पीना, फाइबर की कमी, शारीरिक गतिविधि कम होना या खान-पान में बदलाव इसके सामान्य कारणों में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले पर्याप्त पानी पीना और डाइट में फाइबर बढ़ाना मददगार हो सकता है। इसके साथ साथ एक आसान उपाय के तौर पर गुनगुना पानी और इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल किया जाता है।

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नुस्खे के लिए सामग्री



- 1–2 चम्मच इसबगोल की भूसी

- 1 गिलास गुनगुना पानी





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कैसे करें इसका सेवन? एक गिलास गुनगुने पानी में 1–2 चम्मच इसबगोल मिलाएं।

अच्छी तरह मिलाकर तुरंत पी लें।

इसके बाद एक और गिलास पानी पीना उपयोगी रहता है।

इसे लेने के साथ पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।



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ये नुस्खे भी आजमा लें



रोजाना कुछ समय पैदल चलना और फल, सब्जियां, दालें व साबुत अनाज जैसे फाइबर वाले खाद्य पदार्थ लेना भी कब्ज से बचाव में मदद कर सकता है।





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