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जानना जरूरी है: अगर पूरे 24 घंटे तक नहीं सोए तो क्या होगा? जानें इसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा

Wed, 23 Sep 2026 05:10 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 23 Sep 2026 05:10 PM IST
सार

What If I Didn't Sleep For 1 Day: ये सवाल अक्सर हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में एक मिनट के लिए भी न सोए। इसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते है।

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what happens if i don t sleep for a day agar ek insaan 1 din na soye to kya hoga
अगर पूरे 24 घंटे नहीं सोए तो क्या होगा? - फोटो : AI
What If I Didn't Sleep For 1 Day:  आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार काम, पढ़ाई, सफर या देर रात तक जागने की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार पूरे 24 घंटे तक बिल्कुल न सोए तो उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है? 


दरअसल, लगातार जागते रहने के बाद शरीर में तमाम परेशानियां महसूस हो सकती हैं। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे में आइए आज के लेख में आपको इसी बारे में डिटेल जानकारी देंगे, क्योंकि आज के युवा अपनी नींद को काफी हल्के में लेकर लगातार जगते रहते हैं।
 
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अगर पूरे 24 घंटे नहीं सोए तो क्या होगा? - फोटो : AI
24 घंटे तक न सोने पर क्या होता है?

1. दिमाग पर पड़ता है असर

 पूरे 24 घंटे जागने के बाद दिमाग को लगातार काम करने में परेशानी हो सकती है। ध्यान लगाने, किसी बात को समझने और सही निर्णय लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। छोटी-छोटी बातों को याद रखने में परेशानी और काम के दौरान गलतियां भी बढ़ सकती हैं।

 2. शरीर में बढ़ सकती है थकान

 एक दिन तक लगातार जागने के बाद शरीर काफी थका हुआ महसूस कर सकता है। आंखों में भारीपन, बार-बार जम्हाई आना, कमजोरी और शरीर में सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को बैठे-बैठे या काम करते समय झपकी भी आने लगती है।

 
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अगर पूरे 24 घंटे नहीं सोए तो क्या होगा? - फोटो : AI
3. चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव

 नींद पूरी न होने का असर आपके व्यवहार पर भी पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या मन खराब रहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर्याप्त नींद मिलने पर ये परेशानियां कम हो सकती हैं।

4. याददाश्त और एकाग्रता कमजोर हो सकती है

 नींद दिमाग को आराम देने के साथ दिनभर मिली जानकारी को व्यवस्थित करने में भी मदद करती है। इसलिए नींद पूरी न होने पर पढ़ाई या काम पर ध्यान लगाना और नई चीजों को याद रखना मुश्किल हो सकता है।

 
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अगर पूरे 24 घंटे नहीं सोए तो क्या होगा? - फोटो : AI
  क्या एक दिन न सोने से स्थायी नुकसान होता है?

 एक दिन की नींद की कमी और लंबे समय तक रोज कम सोने में अंतर होता है। एक रात न सोने के बाद अगले दिन थकान, उनींदापन, ध्यान में कमी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर लंबे समय तक लगातार नींद पूरी नहीं होती है, तो इसका स्वास्थ्य पर ज्यादा गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए रोज पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेना शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है।

 
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अगर पूरे 24 घंटे नहीं सोए तो क्या होगा? - फोटो : AI
24 घंटे जागने के बाद क्या करें?

 अगर किसी वजह से पूरी रात नींद नहीं हुई है, तो शरीर को आराम देने की कोशिश करें और अपनी सामान्य नींद की दिनचर्या पर लौटें। बहुत ज्यादा नींद या सुस्ती महसूस होने पर वाहन चलाने से बचें। अगर आपको बार-बार रात में नींद नहीं आती, दिनभर अत्यधिक नींद आती है या नींद की समस्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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