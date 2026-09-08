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मानसिक थकान के बड़े लक्षण: ये 5 संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं!

Tue, 08 Sep 2026 12:14 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 08 Sep 2026 12:14 PM IST
सार

Signs You're Mentally Exhausted: आज के समय में लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी समय नहीं मिलता। यहां हम आपको पांच ऐसे लक्षणों के बारे में ही जानकारी देंगे, जो ये साबित करते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हैं। 

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5 symptoms of mental fatigue in hindi mental stress ke lakshan disprj
ये संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं - फोटो : AI
 Signs You're Mentally Exhausted: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, लगातार तनाव, जिम्मेदारियां और निजी जिंदगी की परेशानियां इंसान को अंदर से थका सकती हैं। कई बार शरीर आराम मांगता है, लेकिन उससे पहले हमारा दिमाग ही यह संकेत देने लगता है कि उसे ब्रेक की जरूरत है। 


मानसिक थकान यानी Mental Exhaustion होने पर व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग इन संकेतों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहना रोजमर्रा की जिंदगी और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 

अगर आपको भी लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि दिमाग आराम नहीं कर पा रहा, तो इन संकेतों को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं 5 ऐसे लक्षण, जो मानसिक रूप से थकान की ओर इशारा कर सकते हैं।
 
5 symptoms of mental fatigue in hindi mental stress ke lakshan disprj
ये संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं - फोटो : AI
हर समय थका हुआ महसूस करना

 अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आपको लगातार थकान महसूस होती है और किसी काम को शुरू करने का मन नहीं करता, तो यह मानसिक थकान का संकेत हो सकता है। मानसिक दबाव लंबे समय तक रहने पर व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी सुस्ती और कमजोरी महसूस हो सकती है।

 
5 symptoms of mental fatigue in hindi mental stress ke lakshan disprj
ये संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं - फोटो : AI
छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन

 मानसिक रूप से थके होने पर व्यक्ति की सहनशीलता कम हो सकती है। ऐसे में छोटी बातों पर गुस्सा आना, जल्दी परेशान होना या दूसरों की सामान्य बातों पर भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना महसूस हो सकता है।

 
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ये संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं - फोटो : AI
 ध्यान लगाने में परेशानी

 क्या किसी काम पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है? बार-बार ध्यान भटकना, काम भूल जाना या किसी चीज को समझने में पहले से ज्यादा समय लगना मानसिक ओवरलोड से जुड़ा हो सकता है।

 
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ये संकेत बताते हैं कि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं - फोटो : AI
किसी काम में मन न लगना

 जिन गतिविधियों में पहले आपको रुचि होती थी, उनमें भी अगर अब मन नहीं लगता, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार तनाव और मानसिक दबाव व्यक्ति की प्रेरणा और रुचि को प्रभावित कर सकते हैं।

 
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