सेहत की बात: त्वचा में खुजली और पेट में सूजन किस बीमारी का संकेत? कब हो जाएं अलर्ट

1 of 4 त्वचा में खुजली - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने कई तरह की बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। लिवर की सेहत पर भी इसका नकारात्मक असर देखा जा रहा है। कम उम्र में ही लिवर की गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहा हैं।



लिवर शरीर का ऐसा अंग है जो लगातार बिना रुके कई जरूरी काम करता रहता है, लेकिन इसमें गड़बड़ी की शुरुआतआसानी से पकड़ में नहीं आती। कई तरह की लिवर बीमारियों में शुरुआती दौर में कोई साफ लक्षण नहीं दिखते। यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में समस्या बढ़ने के बाद ही इसका पता चल पाता था। लिवर की समस्याओं में थकान, भूख कम लगने, वजन कम होने या पेट के ऊपरी हिस्से में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कई दूसरी सामान्य समस्याओं में भी दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि इसकी शुरुआत में पहचान नहीं हो पाती।



आइए जानते हैं कि लिवर की सेहत को ठीक रखने के लिए आपको कौन से लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए?

2 of 4 लिवर की बीमारी - फोटो : Freepik.com

लिवर की समस्याएं



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लिवर की दिक्कतें बढ़ने पर शरीर में ज्यादा स्पष्ट संकेत दिखने लगते हैं। आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, त्वचा में तेज खुजली, पेशाब का रंग गहरा होना, पेट या पैरों में सूजन जैसे बदलाव लिवर की गंभीर समस्या से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों में आसानी से भ्रम और ध्यान लगाने में परेशानी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।



सबसे जरूरी बात लिवर की बीमारी को केवल शराब पीने वालों की समस्या मानना सही नहीं है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो भी लिवर को खतरा हो सकता है।

3 of 4 पीलिया की समस्या - फोटो : Adobe Stock

पीलिया की समस्या



लिवर की बीमारी के शुरुआती चरण में लगातार थकान, कमजोरी, भूख कम लगने, बिना कोशिश के वजन कम होने, जी मिचलाने और पेट में असहजता जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये लक्षण केवल लिवर की बीमारी में ही नहीं होते। अगर दिक्कत ज्यादा समय से बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।



लिवर की बीमारियों में पीलिया होना आम है। इसमें त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ सकता है। त्वचा में खुजली, पेशाब का रंग गहरा होना और मल का रंग सामान्य से हल्का होना भी समस्याों का संकेत हो सकता है। अगर आंखों या त्वचा में पीलापन बढ़ रहा है तो इसे अनदेखा न करें।

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4 of 4 पैरों में सूजन - फोटो : Freepik.com