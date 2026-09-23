पुरुषों की सेहत: पेशाब में ये बदलाव सामान्य नहीं, प्रोस्टेट की समस्या की ओर हो सकता है इशारा

1 of 4 प्रोस्टेट की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के शरीर में कई बदलाव आते हैं। इनमें से कुछ बदलाव इतने सामान्य लगते हैं कि उनपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, पर यही लापरवाही कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। बार-बार पेशाब आना, रात में कई बार पेशाब के लिए उठना या पेशाब की धार कमजोर होना भी ऐसी ही समस्या है। कई पुरुष इन परेशानियों को उम्र का असर मानकर लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।



प्रोस्टेट पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। आमतौर पर 50 की उम्र के बाद प्रोस्टेट से संबंधित दिक्कतें बड़ने लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट में सूजन, संक्रमण और गंभीर स्थितियों में प्रोस्टेट कैंसर की भी समस्या हो सकती हैं। इसलिए पेशाब से जुड़े लगातार बदलावों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी है। सही समय पर जांच होने से किसी गंभीर समस्या से बचाव हो सकता है।

2 of 4 पुरुषों में प्रोस्टेट की दिक्कत - फोटो : Adobe stock

पहले प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं को जानिए



प्रोस्टेट पुरुषों में मूत्राशय के नीचे मौजूद एक छोटी ग्रंथि है। यह मूत्रमार्ग के आसपास होती है और वीर्य के एक हिस्से को बनाने में मदद करती है।

उम्र बढ़ने के साथ कई पुरुषों में प्रोस्टेट का आकार बढ़ने लगता है। इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी बीपीएच कहा जाता है।

इसके अलावा प्रोस्टेट में सूजन या संक्रमण को प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। प्रोस्टेटाइटिस कम उम्र के पुरुषों में भी हो सकता है।

प्रोस्टेट कैंसर भी पुरुषों में होने वाली गंभीर समस्या है, जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है।

3 of 4 प्रोस्टेट की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

पेशाब में ये बदलाव हों तो ध्यान दें



प्रोस्टेट की समस्या में पेशाब करने में परेशानी, पेशाब की धार कमजोर होने, पेशाब के अंत में बूंद-बूंद गिरने और बार-बार पेशाब लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना भी बीपीएच का संकेत हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि पेशाब पूरी तरह बाहर नहीं निकला और ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। कुछ लोगों में पेशाब रोकने में परेशानी या अचानक तेज पेशाब लगने की समस्या भी हो सकती है।

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4 of 4 प्रोस्टेट की समस्या - फोटो : Freepik.com