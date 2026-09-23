जानना जरूरी: सांस लेते समय आती है सीटी की आवाज? आसान भाषा में समझें क्या हो सकता है इसका कारण

1 of 5 सांस से सीटी की आवाज - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी कुछ समय से सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आ रही है?



सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज सुनाई देना आम दिक्कत लग सकती है। खासकर मौसम बदलने, सर्दी-जुकाम के बाद ये दिक्कत देखी जाती रही है। मेडिकल भाषा में इसे व्हीजिंग कहा जाता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सांस की नलियों में संकरापन या सूजन के कारण सीटी की आवाज आना आम है। पर अगर आपको अक्सर ये दिक्कत बनी रहती है तो इसपर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, कई बार ये अस्थमा का संकेत भी हो सकता है। अस्थमा के अलावा सांस की अन्य समस्याओं जैसे सीओपीडी, सांस की नली में संक्रमण, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस में भी इस तरह की दिक्कत देखी जाती रही है, इसलिए लंबे समय से बने इस लक्षण को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

2 of 5 सांस के साथ सीटी की आवाज आना - फोटो : Freepik.com

सीटी जैसी आवाज आने की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कुछ मामलों में दिल की बीमारी के कारण या फेफड़ों में पानी जमा होने से भी खांसी और सीटी जैसी आवाज आ सकती है। खास बात यह है कि अगर सीटी के साथ सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो, होंठ या त्वचा नीली दिखने लगे या समस्या अचानक शुरू हुई हो तो इसे गंभीर संकेत मानते हुए तुरंत इलाज के लिए जाना जरूरी है।

3 of 5 अस्थमा की समस्या - फोटो : Freepik.com

अस्थमा में सीटी की आवाज



अस्थमा में फेफड़ों की सांस की नलियों में सूजन और संकुचन हो जाता है। इससे हवा का रास्ता संकरा हो जाता है और सांस छोड़ते समय सीटी जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। इसके साथ खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है। धूल, धुआं, एलर्जी, ठंडी हवा या वायरल संक्रमण कुछ लोगों में लक्षण बढ़ा सकते हैं। अगर सांस के अन्य लक्षणों के साथ आपको सीटी बजने की दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।

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4 of 5 फेफड़ों की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

इन बीमारियों में भी होती है व्हीजिंग



बार-बार सीटी जैसी आवाज आने का एक बड़ा कारण सीओपीडी भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, श्वसन संक्रमण, एलर्जी और ब्रोंकियल ट्यूब में दूसरी समस्याएं भी ऐसे लक्षण प्रकट कर सकती है। कुछ मामलों में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स यानी पेट का एसिड ऊपर आने से भी व्हीजिंग हो सकती है।



कई बार हार्ट की समस्याओं के कारण भी फेफड़ों में तरल जमा होने लग जाता है जिसके कारण खांसी, सांस फूलने और व्हीजिंग हो सकती है, जिसे कार्डियक अस्थमा कहा जाता है।

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5 of 5 सांस की समस्या - फोटो : Freepik.com