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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? एक क्लिक में पढ़ें 32 से 75 इंच स्क्रीन के लिए सही गाइड

Fri, 25 Sep 2026 04:11 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

TV Viewing Distance Guide: ये सवाल लगभग हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर स्मार्ट टीवी कितनी दूर से बैठ कर देखना चाहिए। यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। 

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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? - फोटो : AI
 

 TV Viewing Distance Guide: आज के समय में लगभग हर घर में स्मार्ट टीवी देखने का चलन है। टीवी पर फिल्म, सीरीज, न्यूज या बच्चों के कार्यक्रम देखते समय हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि स्क्रीन से हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए।

 कई लोगों का मानना है कि टीवी के बहुत पास बैठने से आंखें खराब हो सकती हैं, जबकि असल में देखने की दूरी के साथ स्क्रीन का आकार, रिजॉल्यूशन, कमरे की रोशनी और देखने की आदतें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। खासकर बड़ी स्क्रीन वाले 4K स्मार्ट टीवी के आने के बाद सही दूरी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। 

बहुत पास बैठने पर स्क्रीन का ज्यादा हिस्सा देखने के लिए आंखों को लगातार फोकस करना पड़ सकता है, जबकि बहुत दूर बैठने पर तस्वीर की बारीकियां देखने में परेशानी हो सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि अलग-अलग स्क्रीन साइज के टीवी को कितनी दूरी से देखना सुविधाजनक हो सकता है और आंखों पर तनाव कम रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? - फोटो : AI

 टीवी कितनी दूरी से देखना चाहिए?

 टीवी देखने की सही दूरी सिर्फ टीवी के साइज से तय नहीं होती। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन और व्यक्ति की देखने की क्षमता भी इसमें भूमिका निभाती है। 4K टीवी में ज्यादा पिक्सल होने के कारण लोग आमतौर पर फुल एचडी स्क्रीन की तुलना में थोड़ी नजदीक बैठकर भी तस्वीर को स्पष्ट देख सकते हैं।

 
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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? - फोटो : AI
एक सामान्य गाइड के तौर पर:
 
  • 32 इंच टीवी: करीब 4 से 6 फीट की दूरी सुविधाजनक हो सकती है।
  •  40-43 इंच टीवी: करीब 5 से 7 फीट की दूरी रखी जा सकती है।
  •  50 इंच टीवी: करीब 6 से 8 फीट की दूरी बेहतर हो सकती है।
  • 55 इंच टीवी: करीब 7 से 9 फीट की दूरी रख सकते हैं।
  • 65 इंच टीवी: करीब 8 से 10 फीट की दूरी सुविधाजनक हो सकती है।
  •  75 इंच या उससे बड़ी स्क्रीन: करीब 9 से 12 फीट या उससे अधिक दूरी कमरे और स्क्रीन के अनुसार रखी जा सकती है।

 ये निश्चित मेडिकल नियम नहीं हैं। देखने का आराम व्यक्ति और टीवी की तकनीक के अनुसार अलग हो सकता है।

 
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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? - फोटो : AI
क्या टीवी बहुत पास से देखने से आंखें खराब होती हैं?

 टीवी को पास से देखने पर आंखों में स्थायी नुकसान होने की बात सामान्य तौर पर सही नहीं मानी जाती, लेकिन लंबे समय तक स्क्रीन को बहुत पास से देखने पर आंखों में थकान, सूखापन, जलन या सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है। खासकर बच्चे स्क्रीन के बहुत करीब बैठते हैं तो उन्हें बीच-बीच में ब्रेक देना जरूरी है।

 
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स्मार्ट टीवी देखते समय कितनी दूरी रखें? - फोटो : AI
 टीवी देखते समय इन बातों का रखें ध्यान
 
  •  कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके टीवी देखने से बचें।
  • स्क्रीन पर सीधी तेज रोशनी या खिड़की की चमक पड़ने न दें।
  • लंबे समय तक टीवी देखने के बीच छोटे ब्रेक लें।
  •  स्क्रीन की ब्राइटनेस कमरे की रोशनी के अनुसार रखें।
  •  बच्चों को लगातार लंबे समय तक स्क्रीन देखने से रोकें।

अगर टीवी देखते समय लगातार धुंधला दिखाई दे, आंखों में दर्द हो या बार-बार सिरदर्द हो, तो आंखों के डॉक्टर से सलाह लें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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