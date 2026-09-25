जानना जरूरी: चाय छोड़ते ही सिर में दर्द क्यों होने लगता है? क्या आप भी रहते हैं इससे परेशान

1 of 4 सिरदर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी चाय की लत है? एक दिन भी समय पर चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है, दर्द शुरू हो जाता है?



अगर आप इस समस्या का शिकार हैं तो यकीन मानिए आप ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं है। चाय न मिलने पर होने वाली ये दिक्कत ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। कई लोगों को इससे सिरदर्द के अलावा चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकाता है।



अक्सर लोगों को लगता है चाय न मिलने पर होने वाली दिक्कतें आदत की वजह से हैं। पर असलियत ये है कि सारा खेल चाय में मौजूद कैफीन का होता है। रोजाना कैफीन लेने पर शरीर उसका आदी होने लगता है। ऐसे में अचानक चाय बंद करने या समय पर चाय न मिलने से शरीर को बदलाव महसूस होता है जिससे सिरदर्द की दिक्कत हो सकती है।

2 of 4 सिरदर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

चाय न मिलने पर सिरदर्द क्यों शुरू हो जाता है?



चाय में मौजूद कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है जिससे यही कारण है कि आप चाय पीने के बाद ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं।

नियमित रूप से चाय-कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजें लेने से शरीर इसक अनुसार खुद को ढाल लेता है।

जब रोज की चाय अचानक बंद कर दी जाती है, तो शरीर को कैफीन नहीं मिलता और विथड्रॉल के लक्षण शुरू हो सकते हैं।

कैफीन मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, ऐसे में जब आप अचानक चाय-कॉफी बंद कर देते हैं तो रक्त वाहिकाओं में बदलाव के कारण सिरदर्द बढ़ जाता है।

3 of 4 स्ट्रेस-ध्यान न लगने की समस्या - फोटो : Adobe stock photos

सिरदर्द के अलावा भी हो सकती हैं कई दिक्कतें



चाय अचानक छोड़ने पर परेशानी सिर्फ सिरदर्द तक सीमित नहीं रहती। कुछ लोगों को इसके कारण थकान-सुस्ती, चिड़चिड़ापन, ध्यान कंद्रित करने में परेशानी या नींद से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। ये लक्षण इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर नियमित कैफीन सेवन से अचानक दूर हो रहा होता है। आमतौर पर ये समस्याएं अस्थायी होती हैं और समय के साथ कम होती जाती है।

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4 of 4 चाय पीने की आदत - फोटो : Freepik.com