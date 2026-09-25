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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत? जानें कब इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Fri, 25 Sep 2026 03:29 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

Why Do I Burp All The Time: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हे बार-बार डकार आती रहती है तो ये लेख आपके काम का है। हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। 

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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI
Why Do I Burp All The Time: बार-बार डकार आना आम समस्या लग सकती है, खासकर खाना खाने के बाद। लेकिन अगर डकार लगातार आती रहती है, दिनभर बनी रहती है या इसके साथ पेट फूलना, गैस, सीने में जलन, पेट दर्द या खट्टी डकार जैसी परेशानी भी हो रही है, तो इसके पीछे किसी पाचन संबंधी समस्या की भूमिका हो सकती है। 


 इसलिए सिर्फ डकार आने को सामान्य मानकर लगातार नजरअंदाज करना सही नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि बार-बार डकार आने की आम वजहें क्या हो सकती हैं, किन लक्षणों के साथ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और रोजमर्रा की किन आदतों में बदलाव करके इस समस्या को कम करने की कोशिश की जा सकती है।

 
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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI
  बार-बार डकार आने की वजहें

1. ज्यादा हवा निगलना: खाना बहुत जल्दी खाने, खाते समय बात करने, च्यूइंग गम चबाने या स्ट्रॉ से पेय पीने के दौरान ज्यादा हवा पेट में जा सकती है। इससे डकार बढ़ सकती है।

2. कार्बोनेटेड ड्रिंक: सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और अन्य गैस वाले पेय पेट में अतिरिक्त गैस पहुंचा सकते हैं, जिससे बार-बार डकार आने की समस्या हो सकती है।

 
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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI
3. एसिड रिफ्लक्स: पेट का एसिड ऊपर की ओर आने पर सीने में जलन, खट्टी डकार, गले में जलन और बार-बार डकार जैसी शिकायत हो सकती है।

4. अपच और गैस: बहुत ज्यादा खाना, तला-भुना भोजन या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को आसानी से पच नहीं पाते, पेट में गैस और भारीपन पैदा कर सकते हैं।

 
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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI
5. गैस्ट्राइटिस: पेट की अंदरूनी परत में सूजन होने पर कुछ लोगों को पेट दर्द, मतली, जल्दी पेट भरना और डकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

6. कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से: दूध या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ शरीर को सूट नहीं करते हैं तो उनके सेवन के बाद गैस, पेट फूलना और डकार बढ़ सकती है।

 
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बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI
कब डॉक्टर से सलाह लें?

 अगर डकार लगातार बनी रहती है या इसके साथ तेज पेट दर्द, बार-बार उल्टी, निगलने में परेशानी, बिना वजह वजन कम होना, खून की उल्टी या काले रंग का मल जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी के साथ डकार हो तो इसे केवल गैस समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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