बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत? जानें कब इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

1 of 6 बार-बार डकार आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? - फोटो : AI







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Why Do I Burp All The Time: बार-बार डकार आना आम समस्या लग सकती है, खासकर खाना खाने के बाद। लेकिन अगर डकार लगातार आती रहती है, दिनभर बनी रहती है या इसके साथ पेट फूलना, गैस, सीने में जलन, पेट दर्द या खट्टी डकार जैसी परेशानी भी हो रही है, तो इसके पीछे किसी पाचन संबंधी समस्या की भूमिका हो सकती है।



इसलिए सिर्फ डकार आने को सामान्य मानकर लगातार नजरअंदाज करना सही नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि बार-बार डकार आने की आम वजहें क्या हो सकती हैं, किन लक्षणों के साथ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और रोजमर्रा की किन आदतों में बदलाव करके इस समस्या को कम करने की कोशिश की जा सकती है।



बार-बार डकार आना आम समस्या लग सकती है, खासकर खाना खाने के बाद। लेकिन अगर डकार लगातार आती रहती है, दिनभर बनी रहती है या इसके साथ पेट फूलना, गैस, सीने में जलन, पेट दर्द या खट्टी डकार जैसी परेशानी भी हो रही है, तो इसके पीछे किसी पाचन संबंधी समस्या की भूमिका हो सकती है।

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बार-बार डकार आने की वजहें



1. ज्यादा हवा निगलना: खाना बहुत जल्दी खाने, खाते समय बात करने, च्यूइंग गम चबाने या स्ट्रॉ से पेय पीने के दौरान ज्यादा हवा पेट में जा सकती है। इससे डकार बढ़ सकती है।



2. कार्बोनेटेड ड्रिंक: सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और अन्य गैस वाले पेय पेट में अतिरिक्त गैस पहुंचा सकते हैं, जिससे बार-बार डकार आने की समस्या हो सकती है।





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3. एसिड रिफ्लक्स: पेट का एसिड ऊपर की ओर आने पर सीने में जलन, खट्टी डकार, गले में जलन और बार-बार डकार जैसी शिकायत हो सकती है।



4. अपच और गैस: बहुत ज्यादा खाना, तला-भुना भोजन या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को आसानी से पच नहीं पाते, पेट में गैस और भारीपन पैदा कर सकते हैं।





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5. गैस्ट्राइटिस: पेट की अंदरूनी परत में सूजन होने पर कुछ लोगों को पेट दर्द, मतली, जल्दी पेट भरना और डकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



6. कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से: दूध या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ शरीर को सूट नहीं करते हैं तो उनके सेवन के बाद गैस, पेट फूलना और डकार बढ़ सकती है।





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