पेट की समस्या: क्या अजवाइन खाने से ठीक हो सकती है गैस की दिक्कत? यहां जानिए

अजवाइन एक कारगर औषधि हैं जिसके कई सारे स्वास्थ्य लाभ देखे गे हैं। इसमें थाइमोल सहित कई एक्टिव यौगिक पाए जाते हैं। अध्ययनों में इसे पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देने और गैस से जुड़े प्रभावों को कम करने में लाभकारी पाया गया है। पाचन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अक्सर लोग खाली पेट अजवाइन का सेवन या फिर इसका पानी भी पीते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अजवाइन पेट की दिक्कतों में मदद कैसे करती है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

खान-पान में गड़बड़ी या फिर भारी भोजन करने के बाद पेट में दर्द, ब्लोटिंग और गैस की दिक्कत होना काफी आम है। इस तरह की दिक्कतों में दादी-नानी के नुस्खों में अजवाइन को बहुत फायदेमंद बताया जाता रहा है।

पेट को कैसे आराम देती है ये औषधि? अजवाइन में थाइमोल नाम का प्रमुख यौगिक होता है। अध्ययनों में अजवाइन के कार्मिनेटिव और एंटीस्पास्मोडिक गुणों का जिक्र मिलता है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि इसके कुछ यौगिक आंतों में बनने वाली गैस और ऐंठन से जुड़ी परेशानी को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

गैस के कारणों को समझना जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अजवाइन हल्की और कभी-कभार होने वाली गैस में राहत दे सकती है, लेकिन बार-बार होने वाली गैस में केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। लगातार पेट फूलना, बार-बार अपच या सीने में जलन कई बार पाचन की दूसरी समस्याओं का संकेत हो सकता है। जिसका समय रहते जांच और इलाज जरूरी है। अगर पेट की परेशानी के साथ वजन कम हो रहा हो, निगलने में दिक्कत हो, मल काला दिखाई दे या लगातार उल्टी हो तो डॉक्टर से जांच करा लें।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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