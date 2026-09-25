सेहत की बात: क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जानिए इस बात में कितनी सच्चाई

1 of 5 अंडे कितने हेल्दी? - फोटो : Amarujala.com/AI







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अंडे हमारे दैनिक खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसमें प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, यही कारण है कि इसे सुपरफूड माना जाता रहा है। पर क्या अंडे वास्तव में उतने ही फायदेमंद हैं जितना हम सुनते आ रहे हैं?



ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कई रिपोर्ट में दावा किया जाता रहा है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, ऐसे में रोज अंडा खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। तो क्या हमें अंडे नहीं खाने चाहिए, क्या दिल की मरीजों के लिए अंडे खाने मुसीबतों को बढ़ाने वाला हो सकता है?



अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार संतुलित आहार में रोज अंडे को शामिल किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए रोजना 1-2 अंडे खाने को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता रहा है। तो क्या अंडे को लेकर फैली जानकारियां महज अफवाह हैं?

2 of 5 कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा - फोटो : Adobe Stock

मिथ: अंडा खाते ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात पूरी तरह से सही नहीं है। एक बड़े आकार अंडे में लगभग 200 मिलीग्राम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मुख्य रूप से जर्दी में होता है। जिस कोलेस्ट्रॉल को लेकर हम सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं वो केवल खाने से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल पर से नहीं बढ़ता है। आहार में संतृप्त वसा की मात्रा, आपका वजन, शारीरिक गतिविधि जैसी स्थितियां इसका खतरा बढ़ाने वाली मानी जाती हैं।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति अपने संतुलित आहार में रोज एक पूरा अंडा शामिल कर सकते हैं।

3 of 5 अंडे की जर्दी और इसके नुकसान - फोटो : Freepik

मिथक: अंडे की जर्दी निकाल दें तो अंडा ज्यादा हेल्दी हो जाता है



अंडे की सफेदी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जर्दी बेकार या नुकसानदायक है। जर्दी में प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी12, कोलीन और कुछ खनिज शामिल हैं। कोलीन शरीर में कोशिकाओं के काम और दिमाग से जुड़ी कई प्रक्रियाओं के लिए जरूरी पोषक तत्व है।

अगर आपको केवल प्रोटीन की जरूरत हो तो सफेद भाग खाना अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन रोजना 1-2 पूरा अंडा खाने से नुकसान नहीं होता।

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4 of 5 कच्चे अंडे फायदेमंद या नुकसानदायक - फोटो : AdobeStock

मिथक: कच्चा अंडा ज्यादा ताकत देता है



जिम या शरीर की ताकत बढ़ाने के नाम पर कच्चा अंडा पीना काफी लोकप्रिय है, लेकिन इससे कोई खास अतिरिक्त फायदा साबित नहीं हुआ है।

अंडे को पकाने से उसका प्रोटीन शरीर के लिए ज्यादा आसानी से पचने और इस्तेमाल होने योग्य हो जाता है।

इसके अलावा कच्चे अंडे में साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होने का जोखिम रहता है। इससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी समस्या हो सकती है।

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5 of 5 वजन बढ़ने की समस्या - फोटो : Adobe stock