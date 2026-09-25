हेल्थ अलर्ट: शरीर में पलती रहती हैं ये जानलेवा बीमारियां फिर भी नहीं चलता पता, फिर कैसे जानें खतरा?

1 of 5 बीमारियों का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खान-पान की गड़बड़ी ने कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। लिहाजा जो स्वास्थ्य समस्याएं पहले 50-60 की उम्र वालों में देखी जा रही थीं वो अब 30 से पहले भी लोगों को शिकार बनाती जा रही हैं। चूंकि अब बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है, इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराते रहने की सलाह दे रहे हैं ताकि बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगाया जा सके।



कई बार शरीर के अंदर बीमारी बढ़ रही होती है, लेकिन बाहर से कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि गंभीर बीमारियों का पता भी काफी देर से चल पाता है, जहां से इलाज और मरीज के बचने की संभावनाएं भी काफी कम हो जाता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लिवर और किडनी की बीमारियों में ये जोखिम और भी ज्यादा देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आप अपने खतरे को कैसे जान सकते हैं?

2 of 5 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

किडनी-लिवर की बीमारियों का खतरा



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि किडनी की क्रॉनिक बीमारियों में शुरुआती चरण में ज्यादातर लोगों में कोई खास लक्षण नहीं होते और कई बार बीमारी का पता तब चल पाता है जब आप किसी अन्य समस्या के लिए खून या पेशाब की जांच कराते हैं।

इसी तरह लिवर से जुड़ी कुछ बीमारियां भी लंबे समय तक शांति से बढ़ती रह सकती हैं। फैटी लिवर डिजीज में भी अक्सर शुरुआत में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं होते जिससे सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है।

यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से जरूरी टेस्ट कराते रहने चाहिए।

3 of 5 किडनी की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या



किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालने का काम करती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है।

किडनी की बीमरी के शुरुआती चरण में ज्यादातर लोगों में लक्षण नहीं होते। कई लोगों में बीमारी का पता खून और पेशाब की जांच से ही चलता है।

हालांकि बीमारी बढ़ने पर पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव या झागदार पेशाब, थकान या सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों में किडनी की समस्याओं का खतरा अधिक देखा जाता रहा है। अगर आपको ये बीमारियां नहीं हैं फिर भी डॉक्टर से मिलकर नियमित रूप से किडनी की जांच कराते रहें।

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4 of 5 लिवर की बीमारियों का जोखिम - फोटो : Adobe Stock Images

फैटी लिवर और सिरोसिस की दिक्कत



फैटी लिवर की बीमारी में लिवर में अतिरिक्त फैट जमा होने लगती है। इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से जुड़ी फैटी लिवर बीमारी भी कहा जाता है। इसके शुरुआती चरण में भी अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को थकान और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द रह सकता है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं।

फैटी लिवर का अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो इससे सिरोसिस का खतरा हो सकता है, जिसे जानलेवा भी माना जाता है।

अगर आप मोटापे का शिकार हैं, टाइप-2 डायबिटीज है या फिर ज्यादा शराब पीते हैं तो इन बीमारियों का खतरा आपको ज्यादा हो सकता है।

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5 of 5 नियमित रूप से जांच जरूरी - फोटो : Freepik.com