स्वाइन फ्लू: टूटा 7 साल पुराना रिकॉर्ड, यूपी-एमपी हर तरफ संकट; जानिए डायबिटीज वालों में संक्रमण कितना खतरनाक

1 of 5 भारत में स्वाइन फ्लू का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

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स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 इन दिनों स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसके मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 2009 में आई महामारी के बाद से वैसे तो एच1एन1 को विशेषज्ञ गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों वाला नहीं मानते हैं, पर इस साल सामने आ रहे आंकड़े काफी चिंता बढ़ा रहे हैं।



अगस्त के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप इस बार काफी व्यापक है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के डेटा के अनुसार राजधानी में 31 अगस्त तक स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या 3,218 तक पहुंच गई है, जो एक अहम पड़ाव है। यह संख्या 2024 में पूरे साल सामने आए कुल मामलों से न सिर्फ ज्यादा है बल्कि 2019 के बाद से सबसे बड़ा उछाल भी है।



साल 2024 में दिल्ली में कुल 3,151 वहीं 2019 में 3,627 मामले दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि फिर भी यह इस साल का प्रकोप 2019 के बाद से राजधानी में सबसे बड़ा प्रकोप है। अगर शहर के अस्पतालों में इलाज करा रहे दिल्ली के बाहर के मरीजों को भी शामिल किया जाए, तो कुल संख्या और भी ज्यादा हो जाती है।



गौरतलब है कि इस साल 31 अगस्त तक, एच1एन1 के कुल मामले 3,828 थे, जिनमें से 3,218 दिल्ली के रहने वाले थे।

2 of 5 स्वाइन फ्लू के मामले - फोटो : Amar Ujala

यूपी-एमपी सहित कई राज्य प्रभावित



राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश भी संक्रमण की चपेट में है। बुधवार तक राज्य में एच1ए1 के 685 मामलों की पुष्टि प्रयोगशाला में हो चुकी है। राज्य में बढ़ते जोखिमों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इन्फ्लूएंजा-ए (एच1एन1) की जांच मुफ्त में की जाए।



एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने उन जिलों में निगरानी और इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने का भी आदेश दिया, जहां मामलों की संख्या अधिक है। राज्य में इन्फ्लूएंजा-ए और मौसमी इन्फ्लूएंजा की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्वास्थ्य संस्थानों को एच1एन1 जांच के लिए तय शुल्क से अधिक पैसे नहीं लेने चाहिए। उन्होंने अस्पतालों से पर्याप्त दवाएं, जांच और आइसोलेशन की सुविधाएं तैयार रखने और गंभीर मरीजों के लिए अलग आईसीयू वार्ड बनाने को भी कहा।

मध्य प्रदेश में बुधवार को स्वाइन फ्लू से एक और महिला की मौत हो गई। उज्जैन की रहने वाली 60 वर्षीय महिला की इंदौर में मौत हुई, जहां एच1एन1 टेस्ट में वह पॉजिटिव पाई गई थीं। इस मौत ने भोपाल में चिंता बढ़ा दी है, जहां छह मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों से भी लगातार स्वाइन फ्लू के मामलों की खबरें आ रही हैं।

3 of 5 डायबिटीज रोगियों में स्वाइन फ्लू - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज में हो सकती हैं और भी दिक्कतें



अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया था कि किस तरह से स्वाइन फ्लू का संक्रमण फेफड़े-हार्ट से लेकर आंखों तक के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में स्वाइन फ्लू के संक्रमण को और गंभीर जटिलताओं वाला माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ छोटे बच्चों को भी इस संक्रामक रोग से बचाना बहुत जरूरी है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो एच1एन1 किसी को भी संक्रमित कर सकता है, पर डायबिटीज के शिकार लोगों में संक्रमण की जटिलताएं और ज्यादा हो सकती हैं।



डायबिटीज में पहले से ही ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना जरूरी होता है। ऐसे में जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होता है, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल और मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों में फ्लू केवल बुखार, खांसी या बदन दर्द तक सीमित रहने के बजाय मौजूदा बीमारी को भी बिगाड़ सकता है।

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4 of 5 फ्लू के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

संक्रमण होने पर कौन-सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं?



डायबिटीज वाले रोगियों में फ्लू की संभावित जटिलताओं जैसे निमोनिया, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण, साइनस संक्रमण और पहले से मौजूद पुरानी बीमारियों के बिगड़ने का जोखिम अधिक होता है।

डायबिटीज के कारण यदि ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं है, तो संक्रमण के दौरान स्थिति संभालना और मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि मरीज को केवल फ्लू के लक्षणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए।

सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा कमजोरी या हालत तेजी से खराब होने जैसे संकेतों में तुरंत डॉक्टरी सलाह जरूरी है।

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5 of 5 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूरी - फोटो : Freepik.com