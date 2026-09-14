हेल्थ अलर्ट: न हाई बीपी-न धूम्रपान, स्ट्रोक ने छीन ली फिटनेस कोच के शरीर की ताकत; पता ही नहीं चल पाया कारण

स्ट्रोक का खतरा



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इसमें खून का थक्का किसी रक्त की नली को रोक देता है और दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। करीब 85 प्रतिशत स्ट्रोक इसी तरह के होते हैं।



रॉयल डेवॉन यूनिवर्सिटी हेल्थकेयर एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट के स्ट्रोक विशेषज्ञ प्रोफेसर मार्टिन जेम्स कहते हैं, ज्यादातर स्ट्रोक 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में होते हैं। लेकिन करीब हर चार में से एक स्ट्रोक कामकाजी उम्र के लोगों, यहां तक कि 35 से कम उम्र वालों में भी हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या लगातार बढ़ रही है।





बेक्की कहती हैं, मैं शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। मेरे चेहरे के भाव तक खत्म हो गए थे और मेरी आवाज लड़खड़ाई सी निकल रही थी।

डॉक्टरों ने तुरंत सीटी स्कैन किया। इसमें दिमाग में ब्लीडिंग का कोई संकेत नहीं मिला। ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक को हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है।

घटना के करीब 15 मिनट के भीतर एंबुलेंस से बेक्की को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने तक उनके शरीर का पूरा बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था।बेक्की बताती हैं, मुझे पहले कभी-कभी माइग्रेन की समस्या होती थी। इसलिए डॉक्टरों को शुरुआत में लगा कि शायद उन्हें हेमिप्लेजिक माइग्रेन हुआ है। यह माइग्रेन का एक दुर्लभ प्रकार है, जिसमें दिमाग की असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण शरीर के एक तरफ कुछ समय के लिए कमजोरी या लकवे जैसी स्थिति हो सकती है। इसके लक्षण स्ट्रोक जैसे दिखाई दे सकते हैं।दो दिन बाद एमआरआई से पुष्टि हो गई कि बेक्की के दिमाग के दाहिने हिस्से तक जाने वाली रक्त आपूर्ति एक थक्के के कारण रुक गई थी। समय पर इलाज शुरू होने से उनकी जान बचाने में मदद मिली, लेकिन दिमाग के की कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंच चुका था। इसी वजह से उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था।अस्पताल में कुछ दिनों तक रिहैबिलिटेशन और थेरेपी की मदद से शरीर की खोई हुई गतिविधियों को दोबारा हासिल करने में मदद तो मिलने लगी, लेकिन घर लौटते समय वह वह व्हीलचेयर पर थीं और शरीर का बायां हिस्सा अब भी ठीक से काम नहीं कर रहा था।अब भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें स्ट्रोक क्यों आया? विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र के मरीजों में स्ट्रोक का सटीक कारण पता न चलना असामान्य नहीं है। बेक्की कहती हैं, मैं यह समझती हूं कि शायद मुझे कभी वह जवाब न मिले जिसकी मैं तलाश कर रही हूं। करीब 50 प्रतिशत स्ट्रोक के पीछे का कारण पता नहीं चल पाता। उन्हें यह भी पता है कि भविष्य में दोबारा स्ट्रोक का खतरा हो सकता है।