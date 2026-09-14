सेहत की बात: जेनजी में कैफीन की बढ़ती आदत कितनी खतरनाक? चाय-कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स कैसे पहुंचा रही नुकसान

1 of 5 कैफीन वाली चीजों से सेहत पर होने वाला असर - फोटो : Amarujala.com/AI







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चाय-कॉफी हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। सुबह नींद खुलते ही चाय-कॉफी पीना हो या दोपहर-शाम को काम के दबाव खुद को रिफ्रेश करने के लिए, हम भी दिनभर में औसतन दो-तीन कप इसका सेवन कर ही लेते हैं। इसके साथ युवा वर्ग में कैफीन वाली दूसरी चीजों जैसे एनर्जी ड्रिंक की आदत भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। पर क्या दिनभर में अलग-अलग स्रोतों से इतना कैफीन लेना सेहत के लिए सुरक्षित है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैफीन दिमाग को ज्यादा सतर्क रखने में मदद करता है। यही वजह है कि थकान में लोग बार-बार इसका सहारा लेते हैं। लेकिन अगर दिनभर में आप बहुत ज्यादा कैफीन वाली चीजें ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है।



जेनजी (1997 से 2012) के बीच जन्मे लोगों के बीच कैफीन वाली चीजों का चलन ज्यादा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि इससे सेहत को किस तरह से नुकसान होने का खतरा होता है?

2 of 5 कैफीन वाली ड्रिंक्स का खतरा - फोटो : Freepik.com

कैफीन वाली ड्रिंक्स बढ़ा रही खतरे



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जेनजी के बीच कैफीन वाली चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। समस्या सिर्फ चाय-कॉफी या एनर्जी ड्रिक पीने से नहीं है बल्कि इसकी मात्रा, समय और स्रोत को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है।

एनर्जी ड्रिंक को सेहत के लिए और भी खतरनाक पाया गया है। इनमें कैफीन के साथ चीनी और दूसरे उत्तेजक पदार्थों का मात्रा होती है। इसके ज्यादा मात्रा में सेवन से शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन पर अधिक दबाव पड़ने का भी खतरा हो सकता है।

3 of 5 नींद पर होने वाला असर - फोटो : Freepik.com

कैफीन बढ़ा रही है नींद की दिक्कतें



बड़ी संख्या में युवा आबादी इन दिनों नींद की समस्याओं का शिकार देखी जा रही है।

कैफीन वाली चीजों के अधिक सेवन की आदत नींद से संबंधित दिक्कतों को बढ़ाने वाली हो सकती है।

देर शाम या रात में कैफीन लेने से सोने में अधिक समय लग सकता है और आपकी कुल नींद कम हो सकती है।

शोध में पाया गया है कि सोने से छह घंटे पहले भी कैफीन लेने से नींद प्रभावित हो सकती है।

लगातार नींद खराब होने के कारण चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में परेशानी और काम की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

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4 of 5 दिल की सेहत पर असर - फोटो : Freepik.com

कैफीन का दिल की सेहत पर असर



कैफीन की अधिक मात्रा कुछ लोगों में दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाने वाली हो सकती है।

जेन-जी के बीच बढ़ते एनर्जी ड्रिंक की आदत को लेकर चिंता और ज्यादा है क्योंकि इनमें कैफीन की मात्रा के साथ दूसरे उत्तेजक पदार्थ भी हो सकते हैं।

शोध में पाया गया कि एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद वयस्कों में भी थोड़े समय के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत हो सकती है।

जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन की समस्या या कोई हृदय रोग है, उन्हें कैफीन वाली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए।

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5 of 5 कॉफी-चाय को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com