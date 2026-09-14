फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   Exposure to loud sounds Concerts accelerates hearing loss and cognitive repercussions

अलर्ट: बार-बार क्लब-पार्टी में जाते हैं तो सेहत को लेकर हो जाएं सावधान, कहीं आपको दिमागी बीमारी न हो जाए?

Mon, 14 Sep 2026 03:55 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Mon, 14 Sep 2026 03:55 PM IST
सार

कंसर्ट में तेज संगीत सुनना कानों की नाजुक कोशिकाओं और सुनने वाली नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। कानों में घंटी बजना या आवाज धीमी लगना चेतावनी हो सकती है। शोध में सुनने की क्षमता में कमी को डिमेंशिया के महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में शामिल किया गया है।

विज्ञापन
Exposure to loud sounds Concerts accelerates hearing loss and cognitive repercussions
पार्टी की आदत का ब्रेन पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आप भी क्लब, पार्टी और कंसर्ट के शौकीन हैं, इस तरह के इवेंट्स में अक्सर जाते रहते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए। डॉक्टरों की टीम ने ऐसे लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है।



क्लब और कंसर्ट में तेज म्यूजिक, लोगों की भीड़ और गाने की बीट्स के बीच हर कोई खो जाना चाहता है। पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अक्सर इस तरह के माहौल में जाना आपके कानों से लेकर दिमाग तक के लिए खतरा बढ़ाने वाला पाया गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक तेज आवाज में रहने के बाद कानों में लगातार सीटी या घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है, आसपास की आवाज कुछ धीमी लग सकती है या कान कुछ देर के लिए बंद-बंद महसूस हो सकता है, इसे अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। पर इस तरह की स्थिति लोगों के लिए मुश्किलों का कारण हो सकती है।
Exposure to loud sounds Concerts accelerates hearing loss and cognitive repercussions
तेज आवाज ब्रेन के लिए भी खतरनाक - फोटो : Freepik.com

तेज आवाज से कान के साथ ब्रेन को भी खतरा

न्यूरोसर्जन के मुताबिक तेज आवाज के कारण कानों में होने वाली परेशानी को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह कान के अंदर मौजूद बेहद नाजुक कोशिकाओं और नसों पर पड़े दबाव का संकेत हो सकती है, जो आवाज को दिमाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। समस्या यह है कि इन कोशिकाओं को एक बार नुकसान पहुंचने के बाद उनके दोबारा ठीक होने की उम्मीद न के बराबर होती है।
 

  • वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज आवाज के लगातार संपर्क में रहने से सिर्फ सुनने की क्षमता कम नहीं होती है बल्कि इसका असर दिमाग की सेहत पर भी पड़ सकता है। 
  • उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त और सोचने-समझने की समस्या और डिमेंशिया को लेकर हुए शोध में सुनने की क्षमता में कमी को एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में देखा गया है।
  • मसलन अगर आपके सुनने की क्षमता कम हो गई है तो इसका असर मस्तिष्क की सेहत को भी  प्रभावित करने वाला हो सकता है।
Exposure to loud sounds Concerts accelerates hearing loss and cognitive repercussions
सुनने की क्षमता में कमी का असर - फोटो : Adobe stock photos

डिमेंशिया का खतरा

अमेरिका की न्यूरोसर्जन डॉक्टर रूपा जुथानी कहती हैं, कंसर्ट या भी क्लब जैसी जगहों पर ईयरप्लग का इस्तेमाल जरूरी है।
 

  • डॉक्टर रूपा जुथानी कहती हैं, सुनने की क्षमता में कमी डिमेंशिया के उन जोखिम कारकों में से एक है, जिन्हें बदला या नियंत्रित किया जा सकता है।  
  • तेज आवाज के संपर्क में थोड़े समय के लिए आने से भी कान के अंदर मौजूद बेहद नाजुक नसों और संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। ये दीर्घकालिक तौर पर ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। 
  • इसका मतलब है कि कंसर्ट से लौटने के बाद कानों में घंटी या सीटी जैसी आवाज सुनाई देना या कुछ समय के लिए आवाज धीमी सुनाई देना सिर्फ मामूली परेशानी नहीं है।
  • यह इस बात का शुरुआती संकेत हो सकता है कि कान के अंदर सुनने से जुड़ी नसों को नुकसान पहुंचा है।


तेज आवाज कैसे पहुंचाती है नुकसान

डॉ जुथाानी बताती हैं, जब आवाज करीब 85 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है, तो कान के अंदर मौजूद कोक्लिया की हेयर सेल्स यानी बेहद छोटी संवेदनशील कोशिकाओं पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। कोक्लिया कान के अंदर मौजूद संरचना है, जो आवाज को ऐसे संकेतों में बदलती है जिन्हें दिमाग समझ सके। हेयर सेल्स इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 

  • तेज आवाज के संपर्क में आने पर सबसे पहले ‘टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट’ हो सकता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता कम हो जाना। 
  • इसके साथ कानों में घंटी या सीटी जैसी आवाज यानी टिनिटस भी हो सकता है। आमतौर पर यह स्थिति 16 से 48 घंटे में ठीक हो जाती है। लेकिन इसका ठीक हो जाना यह साबित नहीं करता कि कानों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
Exposure to loud sounds Concerts accelerates hearing loss and cognitive repercussions
डिमेंशिया और इसका खतरा - फोटो : Freepik.com

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉ. जुथानी कहती हैं कि सुनने की क्षमता में कमी डिमेंशिया के खतरे को भी बढ़ाने वाली पाई गई है, हालांकि ये ऐसा जोखिम कारक है, जिसे समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कानों की सुरक्षा सिर्फ सुनने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक दिमाग को स्वस्थ रखने से भी जुड़ी हो सकती है।
 

  • लैंसेट कमीशन ऑन डिमेंशिया की रिपोर्ट में सुनने की क्षमता में कमी को जीवन के मध्य चरण में डिमेंशिया के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बताया है। 
  • करीब 15 लाख लोगों पर किए गए मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि सुनने की क्षमता में हर 10 डेसिबल की कमी के साथ डिमेंशिया का जोखिम 16 प्रतिशत बढ़ सकता है।
  • इसका मतलब यह नहीं है कि तेज संगीत सुनने वाले हर व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार होगा। लेकिन लंबे समय में ये दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है।




--------------
स्रोत:
Hearing loss and dementia in older adults: A narrative review

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed