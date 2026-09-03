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H1N1 से बचाव: स्वाइन फ्लू से बचने के लिए N95 या सर्जिकल मास्क? जानें किसे पहनना है ज्यादा फायदेमंद

Thu, 03 Sep 2026 02:54 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 03 Sep 2026 02:54 PM IST
सार

Should You Wear A Mask For H1N1: दिल्ली समेत कई जगहों पर स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको कौन सा मास्क लगाना चाहिए, आज हम इसी बारे में आपको जानकारी देंगे। 

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Should You Wear A Mask For H1N1 swine flu se bachne ke liye kaun sa mask lagaen disprj
स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? - फोटो : AI
Should You Wear A Mask For H1N1: दिल्ली समेत कई जगहों पर एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। यह इन्फ्लूएंजा वायरस से होने वाला एक श्वसन संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के जरिए निकलने वाले कणों से फैल सकता है। मौसम में बदलाव, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा संपर्क और बंद स्थानों में लंबे समय तक रहना संक्रमण के फैलाव को बढ़ा सकता है। 


ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए किस तरह का मास्क पहनना चाहिए? क्या सामान्य सर्जिकल मास्क पर्याप्त है या एन95 मास्क ज्यादा प्रभावी हो सकता है? आइए जानते हैं स्वाइन फ्लू से बचाव में मास्क की भूमिका, कौन-सा मास्क बेहतर है और संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए किन जरूरी सावधानियों को अपनाना चाहिए।

 
Should You Wear A Mask For H1N1 swine flu se bachne ke liye kaun sa mask lagaen disprj
स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? - फोटो : AI
 स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कौन-सा मास्क बेहतर?

स्वाइन फ्लू जैसे श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए अच्छी तरह फिट होने वाला एन95 मास्क बेहतर विकल्प माना जाता है। यह नाक और मुंह को अच्छी तरह ढकता है और हवा में मौजूद छोटे कणों से बेहतर सुरक्षा देने में मदद करता है।  हालांकि सर्जिकल मास्क भी संक्रमण फैलाने वाली बूंदों से कुछ सुरक्षा दे सकता है। हालांकि, यह चेहरे पर एन95 की तरह कसकर फिट नहीं होता। इसलिए संक्रमण के ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क बेहतर विकल्प हो सकता है।


एन95 मास्क क्यों है सही?
  • भीड़भाड़ वाली जगहों, अस्पतालों या संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के दौरान एन95 मास्क उपयोगी हो सकता है।
  • मास्क चेहरे पर अच्छी तरह फिट होना चाहिए और नाक तथा मुंह को पूरी तरह ढकना चाहिए।

 
Should You Wear A Mask For H1N1 swine flu se bachne ke liye kaun sa mask lagaen disprj
स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? - फोटो : AI
सिर्फ मास्क पहनना ही काफी नहीं

स्वाइन फ्लू से बचने के लिए केवल मास्क पर निर्भर रहना सही नहीं है। नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह-नाक ढकना और बीमार व्यक्ति से नजदीकी संपर्क से बचना भी जरूरी है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली और कम हवादार जगहों पर जाने से बचें। घर और कार्यस्थल में पर्याप्त हवा का आवागमन बनाए रखना भी संक्रमण का जोखिम कम करने में मदद कर सकता है।

 
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स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? - फोटो : AI
स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं?
  • बुखार
  • खांसी
  • गले में खराश
  • सिरदर्द
  • शरीर में दर्द
  • थकान
  •  नाक बहने जैसे लक्षण

कुछ लोगों में लक्षण हल्के हो सकते हैं, जबकि अन्य में बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अगर बुखार और सांस संबंधी लक्षण लगातार बने रहें या हालत बिगड़ती जाए, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

 
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स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? - फोटो : AI
किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को फ्लू जैसे संक्रमण से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों में संक्रमण के कारण जटिलताओं का जोखिम अधिक हो सकता है।

 
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