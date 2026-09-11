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पेट को ठीक कैसे रखें: गट हेल्थ ठीक रखने के लिए नाश्ते से डिनर तक में खाएं ये चीजें

Fri, 11 Sep 2026 09:57 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 11 Sep 2026 09:57 AM IST
सार

Foods to Improve Your Digestion: अगर आप भी अपनी गट हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो अपने नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में कुछ चीजों को अवश्य शामिल करें। यहां हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

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Foods to Improve Your Digestion full list in hindi what to eat for better gut health
नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या शामिल करें - फोटो : AI
Foods to Improve Your Digestion: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान, तनाव और जंक फूड का ज्यादा सेवन हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है। गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, एसिडिटी और पेट भारी रहने जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 


हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन और शरीर की ओवरऑल हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए रोजाना के खान-पान में फाइबर, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। 

अच्छी गट हेल्थ के लिए आपको कोई महंगा या मुश्किल डाइट प्लान अपनाने की जरूरत नहीं है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक कुछ सामान्य और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ आपकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि पूरे दिन क्या खाएं, ताकि पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद मिल सके।
 
Foods to Improve Your Digestion full list in hindi what to eat for better gut health
नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या शामिल करें - फोटो : AI
नाश्ते में क्या खाएं?

दिन की शुरुआत ऐसे भोजन से करें जिसमें फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो।
 
  • ओट्स: इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जो पाचन के लिए उपयोगी हो सकता है।
  • दही: इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकते हैं।
  • फल: पपीता, सेब, केला या मौसमी फल शामिल किए जा सकते हैं।
  • चिया सीड्स: इनमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इन्हें दही या ओट्स में मिलाया जा सकता है।

 
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नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या शामिल करें - फोटो : AI
मिड-मॉर्निंग में क्या लें?

भोजन के बीच भूख लगे तो पैकेज्ड स्नैक्स की जगह फल, मुट्ठी भर नट्स या बीज बेहतर विकल्प हो सकते हैं। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

 
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नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या शामिल करें - फोटो : AI
लंच में क्या शामिल करें?

दोपहर के खाने को संतुलित रखें।
 
  • दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत
  • हरी सब्जियां
  • सलाद
  • साबुत अनाज जैसे रोटी या ब्राउन राइस
  • दही या छाछ

फाइबर बढ़ाने के लिए खाने में अलग-अलग रंगों की सब्जियां शामिल करना अच्छा विकल्प है।

 
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नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या शामिल करें - फोटो : AI
शाम के स्नैक में क्या खाएं?

शाम को भूख लगने पर तला-भुना या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना कम करें। इसके बजाय भुना चना, मखाना, फल या थोड़े नट्स ले सकते हैं।

 
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