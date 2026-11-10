अलर्ट: क्या रिनिंग और व्यायाम के बावजूद ब्लॉक हो सकती हैं दिल की धमनियां? जानिए हार्ट हेल्थ का छिपा सच

1 of 4 हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



हार्ट हेल्थ की बात होते ही सबसे बड़े फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। मसलन अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं, रनिंग-वॉकिंग जैसे अभ्यास करते हैं तो इसे हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है।



अब ऐसे में सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जो मैराथन दौड़ता है, रोज घंटों एक्सरसाइज कर सकता है, क्या इन सबके बावजूद उसके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज हो सकती है? सुनने में भले ही यह हैरान करने वाला लगे, लेकिन 48 साल के एक फिट मैराथन रनर के साथ ऐसा ही हुआ। उसे न तो सीने में दर्द था, न सांस फूलने की शिकायत और न ही दिल की बीमारी का कोई दूसरा स्पष्ट संकेत। लेकिन फैमिली में हृदय रोगों की हिस्ट्री होने के कारण जब उसने अपने दिल की जांच कराई, तो रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। दिल की चारों प्रमुख धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज था और उसे बाईपास सर्जरी तक करानी पड़ी।



यह मामला बताता है कि फिटनेस और दिल की सेहत हमेशा एक जैसी नहीं होती। आखिर बिना किसी लक्षण के दिल की धमनियों में इतनी गंभीर रुकावट कैसे हो सकती है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

Trending Videos

2 of 4 धमनियों में ब्लॉकेज की समस्या - फोटो : Adobe Stock

मैराथन रनर के हार्ट में ब्लॉकेज का मामला



एक अंग्रेजी वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में इस मामले का जिक्र किया गया है। बंगलूरू के एक 48 वर्षीय मैराथन रनर के दिल की जांच में दिल की चारों प्रमुख धमनियों में 75 से 90 प्रतिशत तक ब्लॉकेज देखा गया।



48 साल की उम्र में वह पूरी तरह स्वस्थ और फिट नजर आता था। उसे हार्ट की समस्याओं के आम संकेतों जैसे सीने में दर्द, सांस फूलने और या दिल में कोई परेशानी नहीं थी। जब उसके बड़े भाई की एंजियोप्लास्टी हुई तो फैमिली हिस्ट्री के खतरे को समझते हुए उसने भी अपने दिल की जांच कराई। जांच की रिपोर्ट ने उसके होश उड़ा दिए। उसके दिल की चारों प्रमुख धमनियों में ब्लॉकेज था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी के बजाय बाईपास सर्जरी की सलाह दी।



यह घटना एक बेहद जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर दिल की धमनियों में इतनी गंभीर रुकावट होने के बावजूद कोई व्यक्ति बिना किसी लक्षण के सामान्य कैसे रह सकता है?



हार्ट के इस कामकाज के बारे में जानिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, दिल सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं है, बल्कि इसमें जरूरत के हिसाब से अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे दिल की रिजर्व कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता कहा जाता है।

आमतौर पर आराम की स्थिति में शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए दिल हर मिनट करीब 5 लीटर खून पंप करता है।

लेकिन जब हम दौड़ते हैं या कोई भारी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है।

ऐसे में दिल अपनी पंप करने की क्षमता कई गुना बढ़ा सकता है। नियमित ट्रेनिंग करने वाले कुछ एथलीट्स में यह क्षमता बढ़कर 35 से 45 लीटर प्रति मिनट तक पहुंच सकती है।

दिल की यही अतिरिक्त क्षमता कई बार धमनियों में मौजूद रुकावट के बावजूद शुरुआती लक्षणों को सामने नहीं आने देती।

3 of 4 हृदय की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock Photo

साइलेंट इस्कीमिया का खतरा



दिल की बीमारियों से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है, जिसे साइलेंट इस्कीमिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच पाता, तो इस स्थिति को इस्कीमिया कहते हैं। आमतौर पर ऐसा दिल की धमनियों में संकुचन या ब्लॉकेज के कारण होता है।



सामान्य तौर पर जब दिल को पर्याप्त खून नहीं मिलता, तो मरीज को सीने में दर्द, दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन साइलेंट इस्कीमिया में ऐसा जरूरी नहीं है।

इसमें दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त खून नहीं मिल रहा होता है, फिर भी व्यक्ति को सीने में दर्द या कोई स्पष्ट चेतावनी संकेत महसूस नहीं होता।

डायबिटीज के मरीजों में इस स्थिति का खतरा और भी ज्यादा होता है। लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से शरीर की नसों को नुकसान पहुंच सकता है। इनमें वे नसें भी शामिल हो सकती हैं, जो दर्द का संदेश दिमाग तक पहुंचाती हैं।

इसलिए डायबिटीज के मरीजों में बिना सीने में दर्द के भी दिल की गंभीर समस्या हो सकती है। यही वजह है कि उन्हें अपने हृदय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 हृदय रोगों का खतरा - फोटो : Adobe Stock