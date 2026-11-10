दिनभर टॉयलेट के चक्कर लगा रहे हैं? डायबिटीज से लेकर किडनी की बीमारी तक हो सकती है वजह

1 of 6 इन समस्याओं के कारण बार-बार जाना पड़ सकता है टॉयलेट - फोटो : AI







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Why Do You Need to Pee So Often: क्या आपको भी दिनभर बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है? क्या रात में भी कई बार नींद खुलती है और आपको टॉयलेट जाना पड़ता है? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो इसे सिर्फ ज्यादा पानी पीने की आदत समझकर नजरअंदाज न करें। बार-बार पेशाब आने की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं।



कुछ मामलों में पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना और महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होने वाले बदलाव भी पेशाब की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बार-बार पेशाब आना कब सामान्य है और कब किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।



क्या आपको भी दिनभर बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है? क्या रात में भी कई बार नींद खुलती है और आपको टॉयलेट जाना पड़ता है? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो इसे सिर्फ ज्यादा पानी पीने की आदत समझकर नजरअंदाज न करें। बार-बार पेशाब आने की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं।

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1. डायबिटीज



बार-बार पेशाब आने की समस्या डायबिटीज का शुरुआती संकेत हो सकती है। जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, तो किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इससे पेशाब ज्यादा बनने लगता है। इसके साथ बार-बार प्यास लगना, मुंह सूखना, थकान और अचानक वजन कम होना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।





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2. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन



यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी UTI होने पर भी बार-बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है। इस स्थिति में पेशाब करते समय जलन, दर्द, पेट के निचले हिस्से में परेशानी और थोड़ी-थोड़ी देर में टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। अगर संक्रमण किडनी तक पहुंच जाए तो बुखार, ठंड लगना और पीठ या कमर के एक तरफ दर्द भी हो सकता है।





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3. ओवरएक्टिव ब्लैडर



ओवरएक्टिव ब्लैडर ऐसी स्थिति है जिसमें पेशाब की थैली की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसकी वजह से अचानक और तेज पेशाब आने का एहसास होता है। कई बार व्यक्ति टॉयलेट पहुंचने से पहले ही पेशाब पर नियंत्रण खो सकता है। इस समस्या के कारण रात में भी बार-बार नींद खुल सकती है।





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