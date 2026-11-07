हेल्थ अलर्ट: हेल्दी समझकर ज्यादा बादाम खाना कहीं सेहत पर पड़ न जाए उल्टा? जान लीजिए इसके खतरे

1 of 4 ज्यादा बादाम खाने के नुकसान - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट को ठीक रखना सबसे जरूरी माना जाता है। हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को हेल्दी चीजें खाने की सलाह देते हैं। नट्स आपकी सेहत के लिए अच्छी विकल्प हो सकते हैं। बादाम को सेहत के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लोग इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं।



सुबह खाली पेट बादाम खाना हो या दूध के साथ इसका सेवन करना, कई घरों में लोगों की ये रोजमर्रा की आदत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा बादाम खाना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हेल्दी समझकर ज्यादा बादाम खाना आपकी सेहत के लिए उल्टा पड़ सकता है। आइए इसके जोखिमों को जान लेते हैं।

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3 of 4 हाई कैलोरी वाली चीजें खाने से नुकसान - फोटो : Freepik.com

कहीं बढ़ न जाए आपका वजन?



बादाम में हेल्दी फैट होता है, लेकिन इसमें कैलोरी भी काफी ज्यादा होती है। लगभग 23 बादाम खाने से करीब 164 कैलोरी मिलती है। अगर आप अपनी सामान्य डाइट के अलावा रोजाना ज्यादा मात्रा में बादाम खाते हैं, तो शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है। लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाली चीजें लेने से वजन बढ़ने का खतरा रहता है।

बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं। फाइबर पाचन के लिए अच्छा है, लेकिन अचानक बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से गैस, पेट फूलने और कब्ज की समस्या हो सकती है।

इसके अलावा बादाम में मौजूद फाइटेट नाम का कंपाउंड और बहुत अधिक फाइबर कुछ परिस्थितियों में आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं।

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4 of 4 बादाम खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com