मुंह की बदबू कैसे दूर करें: दिनभर मुंह से बदबू क्यों आती है? जानें इसके 7 बड़े कारण और छुटकारा पाने के तरीके

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सुबह और रात को सोने से पहले फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से दांत साफ करें।

रोजाना टंग क्लीनर से जीभ को हल्के हाथों से साफ करें।

दांतों के बीच फंसे भोजन के कण निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें।

शरीर में पानी की कमी न होने दें। इससे मुंह में लार का उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती है।

इससे लार बनने की प्रक्रिया बढ़ सकती है और मुंह का सूखापन कम हो सकता है।

इनका सेवन सांसों की दुर्गंध और मसूड़ों की समस्याओं को बढ़ा सकता है।

जरूरत के अनुसार डेंटिस्ट की सलाह से माउथवॉश इस्तेमाल करें। यह ब्रश और फ्लॉस का विकल्प नहीं है।

दांतों और मसूड़ों की समस्या का समय पर पता लगाने के लिए जांच जरूरी है।

कई लोग इस परेशानी को दूर करने के लिए बार-बार ब्रश या माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली कारण का पता लगाना जरूरी है। आइए जानते हैं दिनभर मुंह से बदबू आने की वजहें और इससे बचने के आसान उपाय।मुंह से बदबू आने की सबसे आम वजहों में जीभ पर बैक्टीरिया का जमा होना शामिल है। जीभ की सतह पर भोजन के छोटे कण, मृत कोशिकाएं और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया दुर्गंध पैदा करने वाले सल्फर कंपाउंड बनाते हैं। इससे ब्रश करने के बाद भी सांसों से बदबू आ सकती है। इसलिए दांतों के साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है।दांतों में कैविटी या सड़न होने पर भी मुंह से लगातार बदबू आ सकती है। दरअसल, दांतों के बीच फंसे भोजन के कण बैक्टीरिया के संपर्क में आकर दुर्गंध पैदा करते हैं। कई बार दांतों में दर्द नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर सड़न बढ़ती रहती है। ऐसे में नियमित डेंटल चेकअप कराना जरूरी है।मसूड़ों में सूजन, खून आना और संक्रमण भी सांसों की दुर्गंध की वजह बन सकते हैं। जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी समस्याओं में दांतों के आसपास बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। अगर समय पर इलाज न कराया जाए, तो मसूड़ों और दांतों को नुकसान पहुंच सकता है।लार मुंह को साफ रखने और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब मुंह में लार कम बनने लगती है, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे सांसों में बदबू आने लगती है। पानी की कमी, कुछ दवाओं का सेवन, धूम्रपान और मुंह से सांस लेने की आदत इसके कारण हो सकते हैं।टॉन्सिल में भोजन के छोटे कण, बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं जमा होकर छोटे सफेद या पीले रंग के कण बना सकते हैं। इन्हें टॉन्सिल स्टोन कहा जाता है। इनमें मौजूद बैक्टीरिया तेज दुर्गंध पैदा कर सकते हैं। इसके कारण मुंह से बदबू आने के साथ गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हो सकता है।पेट का एसिड जब वापस खाने की नली की ओर आने लगता है, तो इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इससे मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद और सांसों में दुर्गंध महसूस हो सकती है। अगर मुंह से बदबू आने के साथ सीने में जलन, खट्टी डकार और गले में परेशानी होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।-----------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।