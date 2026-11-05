AQI 400 पार: दिल्ली-NCR की जहरीली हवा शरीर के किन 5 अंगों को पहुंचा रही है नुकसान?

1 of 6 प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? - फोटो : AI







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Body Organs Seriously Affected by AQI Above 400: 5 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। ऐसे में अब दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचता है, तो हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ जाती है। ऐसी स्थिति में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।



इसी के चलते बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और अस्थमा या हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि AQI 400 पार होने पर जहरीली हवा शरीर के किन 5 अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लक्षण क्या हैं और प्रदूषण से बचने के लिए कौन-से उपाय अपनाने चाहिए।

5 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। ऐसे में अब दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचता है, तो हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ जाती है। ऐसी स्थिति में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

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पहले जान लें कि प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 क्यों हैं खतरनाक?



PM2.5 और PM10 हवा में मौजूद बेहद छोटे प्रदूषक कण हैं। PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि ये सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। कुछ सूक्ष्म कण रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित कर सकते हैं।





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जहरीली हवा शरीर के इन 5 अंगों को पहुंचा सकती है नुकसान



1. फेफड़े



प्रदूषण का सबसे सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। PM2.5 और PM10 जैसे कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं।



संभावित समस्याएं: लगातार खांसी और सांस फूलना।

अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की परेशानी बढ़ना।

फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होना।

लंबे समय में लंग कैंसर का जोखिम बढ़ना।

2. दिल



प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण रक्तप्रवाह और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इससे शरीर में सूजन और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।



संभावित समस्याएं: हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ना।

ब्लड प्रेशर प्रभावित होना।

हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना।

पहले से हृदय रोगियों की परेशानी बढ़ना।

प्रदूषण का सबसे सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। PM2.5 और PM10 जैसे कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं।संभावित समस्याएं:प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण रक्तप्रवाह और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इससे शरीर में सूजन और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।संभावित समस्याएं:

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3. दिमाग



वायु प्रदूषण का असर केवल सांस लेने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। शोध में प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बीच संबंध पाया गया है।



संभावित प्रभाव: सिरदर्द और चक्कर आना।

याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमता पर असर।

स्ट्रोक का जोखिम बढ़ना।

लंबे समय में डिमेंशिया से संबंध।

4. आंखें



प्रदूषित हवा में मौजूद धूल और दूसरे कण आंखों की सतह के संपर्क में आकर जलन पैदा कर सकते हैं।



इसके लक्षण: आंखों में लालिमा।

खुजली और जलन।

आंखों से पानी आना।

सूखापन और किरकिरापन महसूस होना।

आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें और परेशानी अधिक होने पर आई स्पेशलिस्ट से मिलें।



वायु प्रदूषण का असर केवल सांस लेने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। शोध में प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बीच संबंध पाया गया है।संभावित प्रभाव:प्रदूषित हवा में मौजूद धूल और दूसरे कण आंखों की सतह के संपर्क में आकर जलन पैदा कर सकते हैं।इसके लक्षण:आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें और परेशानी अधिक होने पर आई स्पेशलिस्ट से मिलें।

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