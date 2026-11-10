हेल्थ टिप: सर्दियों में अचानक क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें 6 बड़ी वजहें और बचाव के तरीके

1 of 5 सर्दियों में बीपी कंट्रोल रखने के 7 जरूरी टिप्स - फोटो : AI







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Why Does Blood Pressure Suddenly Increase in Winter: सर्दियों का मौसम जहां कई लोगों को पसंद आता है, वहीं यह सेहत के लिहाज से कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से परेशान लोगों को ठंड के मौसम में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।



दरअसल, तापमान में गिरावट आने पर शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसका असर ब्लड प्रेशर पर पड़ सकता है और कुछ लोगों का बीपी सामान्य से बढ़ सकता है। ऐसे में ठंड के मौसम में बीपी की नियमित जांच और सही खानपान बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण और इसे नियंत्रित रखने के उपाय।



सर्दियों का मौसम जहां कई लोगों को पसंद आता है, वहीं यह सेहत के लिहाज से कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से परेशान लोगों को ठंड के मौसम में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।

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सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के 6 बड़े कारण



1. ठंड में सिकुड़ने लगती हैं रक्त वाहिकाएं



सर्दियों में तापमान कम होने पर शरीर गर्मी बचाने के लिए रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने लगता है। इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन (Vasoconstriction) कहते हैं। इससे रक्त प्रवाह के दौरान नसों पर दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है।



2. शारीरिक गतिविधियां हो जाती हैं कम



ठंड के कारण लोग सुबह की सैर, एक्सरसाइज और दूसरी शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने और सक्रियता घटने से वजन बढ़ सकता है, जिसका असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है।



3. सर्दियों में बढ़ जाता है नमक और तैलीय भोजन



ठंड के मौसम में लोग अक्सर पकौड़े, पराठे, नमकीन और ज्यादा मसालेदार भोजन खाना पसंद करते हैं। इनमें नमक और अस्वास्थ्यकर फैट की मात्रा अधिक हो सकती है। ज्यादा सोडियम का सेवन शरीर में पानी रोक सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है।





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4. वजन बढ़ना भी हो सकता है एक कारण



सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां कम होने और कैलोरी से भरपूर भोजन खाने के कारण कुछ लोगों का वजन बढ़ने लगता है। अधिक वजन होने से दिल को शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे हाई बीपी का जोखिम बढ़ता है।



5. तनाव और नींद की कमी



मौसम में बदलाव, दिनचर्या बिगड़ना और पर्याप्त नींद न लेना भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव रहने पर शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कुछ समय के लिए रक्तचाप बढ़ा सकते हैं।



6. ठंड में दवाओं और जांच को नजरअंदाज करना



कुछ लोग सर्दियों में खुद को स्वस्थ महसूस करने पर बीपी की दवाएं लेना कम कर देते हैं या जांच नहीं करवाते। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद या उसकी खुराक में बदलाव नहीं करना चाहिए।





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सर्दियों में बीपी कंट्रोल रखने के 7 जरूरी टिप्स

रोजाना बीपी चेक करें : अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से रक्तचाप मापें और रीडिंग नोट करें।

: अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से रक्तचाप मापें और रीडिंग नोट करें। ठंड से शरीर को बचाएं : बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। सिर, हाथ और पैरों को ठंड से बचाकर रखें।

: बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। सिर, हाथ और पैरों को ठंड से बचाकर रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें : मौसम ज्यादा ठंडा हो तो घर के अंदर योग, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज करें।

: मौसम ज्यादा ठंडा हो तो घर के अंदर योग, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज करें। नमक कम खाएं : ज्यादा नमक, अचार, पापड़, चिप्स और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखें।

: ज्यादा नमक, अचार, पापड़, चिप्स और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखें। पर्याप्त नींद लें: रोजाना 7-9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। इससे संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा मिलता है।

रोजाना 7-9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। इससे संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा मिलता है। पानी पीना न भूलें: सर्दियों में प्यास कम लग सकती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत बनी रहती है।

सर्दियों में प्यास कम लग सकती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत बनी रहती है। दवाएं नियमित लें: बीपी की दवाएं डॉक्टर के बताए समय और खुराक के अनुसार लें। अपनी मर्जी से दवा बंद न करें।

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