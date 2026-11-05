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दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा किन लोगों को ज्यादा? जानें इसके चेतावनी संकेत और बचाव के तरीके

Thu, 05 Nov 2026 12:25 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 05 Nov 2026 12:25 PM IST
सार

Heart Attack Risk During Diwali: इस लेख में जानें हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या हैं, किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और दिवाली पर दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सी सावधानियां अपनानी चाहिए।


 

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Heart Attack Risk During Diwali: Who Is More at Risk and How to Protect Your Heart?
दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा? - फोटो : AI
Heart Attack Risk During Diwali: दिवाली खुशियों, रोशनी और मिठाइयों का त्योहार है, लेकिन त्योहारों की भागदौड़ और खानपान में लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। खासतौर पर दिल के मरीजों के लिए दिवाली के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।  


कई बार लोग सीने में दर्द, सांस फूलने और अचानक पसीना आने जैसे लक्षणों को गैस या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं दिवाली पर किन लोगों को हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा हो सकता है और दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सी सावधानियां जरूरी हैं।

 
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Heart Attack Risk During Diwali: Who Is More at Risk and How to Protect Your Heart?
दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा? - फोटो : AI
दिवाली पर क्यों बढ़ सकती है हार्ट अटैक की परेशानी?

दिवाली के दौरान लोगों की दिनचर्या में कई बदलाव आते हैं। देर रात तक जागना, अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी और त्योहार की तैयारियों का तनाव दिल की सेहत को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पटाखों से निकलने वाला धुआं और वायु प्रदूषण भी हृदय रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है।

हार्ट हेल्थ को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं:
  • ज्यादा तला-भुना खाना: अधिक फैट और कैलोरी वाला भोजन लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है।
  •  मिठाइयों का अधिक सेवन: ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर और वजन नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है।
  •  अधिक नमक खाना: जरूरत से ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने में योगदान दे सकता है।
  •  नींद की कमी: पर्याप्त नींद न लेने से ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक हेल्थ प्रभावित हो सकती है।
  • वायु प्रदूषण: प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण हृदय और रक्त वाहिकाओं पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं।
  •  मानसिक तनाव: लगातार तनाव रहने से हृदय गति और ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकते हैं।

 
Heart Attack Risk During Diwali: Who Is More at Risk and How to Protect Your Heart?
दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा? - फोटो : Adobe Stock
दिवाली पर किन लोगों को हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा है?

1. पहले से हार्ट पेशेंट हैं तो बरतें सावधानी

जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट में ब्लॉकेज है या एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए। त्योहार के कारण दवाओं का समय न बदलें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा बंद न करें।

2. हाई ब्लड प्रेशर के मरीज

हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। दिवाली के दौरान ज्यादा नमक वाला खाना, तनाव और नींद की कमी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक अनियंत्रित हाई बीपी रहने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

क्या करें?
  • नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करें।
  • नमक का सेवन सीमित रखें।
  •  दवाएं समय पर लें।
  • पर्याप्त नींद लें।

 
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Heart Attack Risk During Diwali: Who Is More at Risk and How to Protect Your Heart?
दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा? - फोटो : Adobe Stock
 3. डायबिटीज के मरीज

डायबिटीज के मरीजों को भी दिल की सेहत को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। लंबे समय तक ब्लड शुगर अनियंत्रित रहने से रक्त वाहिकाओं और हृदय पर असर पड़ सकता है। दिवाली पर मिठाइयों और मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन ब्लड शुगर बढ़ा सकता है।

क्या करें?
  • ब्लड शुगर की नियमित जांच करें।
  • मिठाइयों का सेवन सीमित रखें।
  •  डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें।
  • संतुलित और पौष्टिक भोजन करें।

 4. हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग

जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्हें दिवाली पर खानपान को लेकर सावधान रहना चाहिए। शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने पर धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है। इससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। त्योहारों में ज्यादा तली-भुनी चीजें, नमकीन और अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें।

 
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Heart Attack Risk During Diwali: Who Is More at Risk and How to Protect Your Heart?
दिवाली पर हार्ट अटैक का खतरा? - फोटो : ANI
5. मोटापे से परेशान लोग

अधिक वजन और मोटापा हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मोटापे के साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है।दिवाली पर लगातार बैठकर खाना, मिठाइयों का अधिक सेवन और शारीरिक गतिविधियों में कमी वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकती है।

 6. धूम्रपान करने वाले लोग

सिगरेट और तंबाकू का सेवन हृदय की सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं के संपर्क में आने से वायु प्रदूषण का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए धूम्रपान से दूरी बनाएं और प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने से बचें।

 
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