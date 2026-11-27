1 of 4 तांबे के बर्तन में पानी - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए खान-पान को ठीक रखना सबसे जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी डाइट में उन चीजों की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखने की सलाह देते हैं जिससे शरीर के लिए जरूरी अधिकतर पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स और प्रोटीन की ही तरह कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है- कॉपर उनमें से एक है।



कॉपर कई शारीरिक प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाता है। कॉपर आयरन के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यह नसों, हड्डियों, रक्त वाहिकाओं और इम्युनिटी को स्वस्थ रखने में भी जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वयस्कों को रोजाना करीब 900 माइक्रोग्राम कॉपर की जरूरत होती है।



मांस वाली चीजों के साथ कुछ प्रकार के नट्स और सीड्स में कॉपर की मात्रा होती है, क्या आप रोजाना इसका सेवन करते हैं?

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2 of 4 शरीर के लिए जरूरी है कॉपर - फोटो : Amarujala.com/AI

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कॉपर जरूरी



कॉपर की जरूरत पूरी करने के लिए कई लोग तांबे की बोतल या जग में पानी रखते हैं। माना जाता है कि इसमें 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक पानी रखने से पानी में कॉपर की कुछ मात्रा घुल जाती है। इस पानी को पीने से शरीर को कॉपर मिल सकता है।



तांबे के बर्तन में पानी पीने का चलन काफी पुराना है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इसके सही तरीके से सेवन पर भी ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा कॉपर शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

3 of 4 कॉपर के बर्तन में पानी - फोटो : Adobe Stock

शरीर के लिए क्यों जरूरी है कॉपर?



कॉपर शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है। यह आयरन के इस्तेमाल में मदद करता है और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह हड्डियों, नसों और इम्युनिटी को स्वस्थ रखने में भी मददगार है।

आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने को फायदेमंद माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह खाली पेट इसका सेवन शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।

कॉपर शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी और इम्युनिटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

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4 of 4 तांबे के बर्तन में पानी - फोटो : Amarujala.com/AI