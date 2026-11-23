1 of 4 ज्यादा भूख लगने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए खान-पान को ठीक रखना सबसे जरूरी माना जाता है, हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगो को अपने खान-पान को लेकर सावधानी बरतते रहने की सलाह देते हैं। हम क्या खाते हैं और कब-कितने अंतराल पर खाते हैं, इसका भी हमारी सेहत पर सीधा असर होता है। क्या आपको भी कुछ समय से बहुत ज्यादा या बहुत कम भूख लग रही है?



खाना खाने के कुछ समय बाद ही दोबारा भूख लगना आमतौर पर सामान्य बात है। खासकर जब आपने ज्यादा शारीरिक मेहनत की हो, पर्याप्त खाना न खाया हो या आपकी दिनचर्या में बदलाव आया हो। लेकिन क्या हो अगर पेट भरकर खाना खाने के बाद भी आपको बार-बार भूख लगती रहे? क्या यह सिर्फ खाने की आदत है या शरीर किसी बीमारी का संकेत दे रहा है?

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2 of 4 बहुत ज्यादा भूख लगना - फोटो : Freepik.com

सामान्य भूख और बीमारी वाली भूख



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ब्लड शुगर में असंतुलन, थायरॉइड की बीमारी, नींद की कमी और कुछ दवाएं आपके भूख को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। डायबिटीज में भी बार-बार भूख लगना एक संभावित लक्षण है। खास बात यह है कि कुछ स्थितियों में ज्यादा भूख लगने के बावजूद वजन कम होने लगता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सामान्य भूख और बीमारी से जुड़ी भूख में क्या अंतर है?

3 of 4 बार-बार भूख लगना - फोटो : Freepik.com

बार-बार भूख क्यों लगती है?



खानपान की आदतों में गड़बड़ी के अलावा कुछ प्रकार की बीमारियों के कारण भी आपके भूख का स्तर प्रभावित हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों में ये समस्या बहुत आम है।

डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन वह हार्मोन है जो खून में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है।

इस समस्या में शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती और भूख बढ़ सकती है। इसके साथ कुछ लोगों में प्यास, बार-बार पेशाब और वजन कम होने की भी दिक्कत हो सकती है।

ब्लड शुगर लो होना भी आपके भूख के स्तर को प्रभावित कर सकता है।खून में शुगर का स्तर कम होने पर अचानक तेज भूख बढ़ सकती है। इसके साथ लो ब्लड शुगर के कारण पसीना आने, कंपकंपी, चक्कर आने और घबराहट की भी दिक्कत हो सकती है।

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4 of 4 थायरॉइड की समस्या - फोटो : Freepik.com