शाकाहारी भोजन को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फल-सब्जियां, दालें, अनाज और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। हालांकि ऐसी डाइट लेने वालों में विटामिन बी-12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया जाता रहा है। तो क्या जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी का जोखिम ज्यादा होता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

हमारी सेहत के लिए शाकाहारी भोजन ठीक है, या मांसाहारी? ये लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वैसे तो दोनों प्रकार के डाइट के अलग-अलग फायदे हैं, पर कई अध्ययन प्लांट बेस्ड डाइट खाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हमने बताया था कि शाकाहारी या मांसाहारी, कौन सा आहार सबसे ज्यादा फायदेमंद है?

वीगन लोग भी दें ध्यान अगर आप दूध-दही और अंडे भी नहीं खाते यानी पूरी तरह वीगन डाइट लेते हैं, तो इससे कुछ पोषक तत्वों की कमी का खतरा और ज्यादा हो सकता है। इस तरह के खान-पान से विटामिन-डी, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते जिससे शरीर में इनकी कमी का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों में पोषण तत्वों की कमी का जोखिम और ज्यादा देखा जाता रहा है। इसलिए शाकाहारी भोजन करते समय सही फूड कॉम्बिनेशन और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

इन पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना जरूरी



शाकाहारी खानपान वाले लोगों में कुछ और प्रकार के मिनरल्स और न्यूट्रिशन की कमी होने का जोखिम देखा जाता रहा है।



पशु स्रोतों से मिलने वाले आयरन की तुलना में, पौधों से मिलने वाला आयरन (नॉन-हीम आयरन) शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता है। महिलाओं में इसकी कमी का खतरा ज्यादा देखा जाता रहा है।

जिंक शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करने और घाव भरने के लिए जरूरी है। साबुत अनाज और दालों में मौजूद फाइटेट इसके अवशोषण को कम कर सकता है।



शाकाहारी लोगों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी कम हो सकता है। अलसी, चिया सीड्स और अखरोट से कुछ मात्रा में ओमेगा-3 होता है, इसे आहार में जरूर शामिल करना चाहिए।



शरीर में पोषक तत्वों की कमी न होने पाए इसके लिए रोजाना दूध, दही, पनीर और फोर्टिफाइड फूड्स जरूर खाएं। आयरन के लिए दालें, चना-राजमा और हरी सब्जियां और इसके साथ विटामिन सी वाली चीजें लें। अगर आपमें किसी पोषक तत्व की कमी लगातार बनी रहती है तो इस बारे में डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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