1 of 5 शरीर में सोडियम की मात्रा - फोटो : Amarujala.com/AI

शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खानपान को ठीक रखना जरूरी माना जाता है, हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका शरीर पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि सभी लोगों को ऐसी डाइट लेने की सलाह दी जाती है, जिससे जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन की ही तरह हमारे शरीर को नियमित रूप से मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। सोडियम ऐसा ही एक जरूरी मिनरल है, जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, नसों के जरिए संदेश पहुंचाने और मांसपेशियों को काम करने में मदद करता है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ शरीर में सोडियम को स्तर को संतुलित रखने पर जोर देते हैं।



नमक सोडियम का प्रमुख स्रोत है। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने, वहीं शरीर में सोडियम बहुत कम होने पर सिरदर्द, उलझन, कमजोरी और गंभीर मामलों में दौरे पड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



आइए जानते हैं कि सोडियम के स्तर को ठीक कैसे रखा जा सकता है?

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2 of 5 सोडियम की मात्रा पर रखें ध्यान - फोटो : Amarujala.com/AI

सोडियम के स्तर पर दें ध्यान



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर में सोडियम के स्तर को ठीक रखने के लिए आमतौर पर लोग नमक खाना कम कर देते हैं। हालांकि सोडियम का संतुलन सिर्फ नमक खाने से नहीं, बल्कि शरीर में पानी की मात्रा, किडनी की कार्यक्षमता और कुछ दवाओं से भी प्रभावित होता है।

सोडियम शरीर के लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के तरल पदार्थों में घुले रहते हैं और नसों, मांसपेशियों तथा पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं।

सोडियम का संतुलन बिगड़ने पर शरीर के कई काम-काज प्रभावित हो सकते हैं।

3 of 5 ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या - फोटो : Adobe Stock

सोडियम ज्यादा होने से क्या होता है?



डाइट में नमक यानी सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इससे लंबे समय में दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। हालांकि यहां जानना जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा नमक खाने से ही सोडियम नहीं बढ़ता है। अचार, पापड़, नमकीन-चिप्स और पैकेट वाले फूड में भी सोडियम ज्यादा हो सकता है।

अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर सामान्य से ज्यादा रहता है, तो अपने खान-पान पर ध्यान दें। ज्यादा नमक वाली चीजें आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

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4 of 5 थकान-कमजोरी की समस्या - फोटो : Freepik.com

सोडियम कम होने पर क्या होता है?



खून में सोडियम का स्तर सामान्य से कम होने की स्थिति को हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। यहां भी जानना जरूरी है कि सोडियम कम होने की वजह सिर्फ नमक कम खाना नहीं है। बहुत ज्यादा पानी पीना, उल्टी-दस्त, किडनी, दिल या लिवर की बीमारियां भी ये समस्या बढ़ाने वाली हो सकती है।

अगर आपके शरीर में सोडियम का स्तर कम हो गया है तो इसके कारण सिरदर्द, मतली या उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और गंभीर मामलों में दौरे या बेहोशी हो सकती है।

यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को संतुलित मात्रा में ही नमक खाने की सलाह देते हैं।

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5 of 5 खान-पान को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com