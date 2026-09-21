बाल कैंसर जागरूकता माह 2026: बच्चों में कैंसर के 7 संकेत, जिन्हें माता-पिता अक्सर इग्नोर कर देते हैं

1 of 6 बच्चों में कैंसर के 7 संकेत - फोटो : AI







Link Copied



Childhood Cancer Awareness Month: बच्चों में होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं को माता-पिता अक्सर सामान्य थकान, कमजोरी या मौसम में बदलाव का असर मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, जो लंबे समय तक बने रहने पर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत का संकेत देते हैं।



बचपन में कैंसर दुर्लभ है, फिर भी इसके संभावित संकेतों के बारे में जागरूकता जरूरी है, क्योंकि शुरुआती पहचान और समय पर चिकित्सकीय जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, इन लक्षणों का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को कैंसर ही है।



कई सामान्य बीमारियों में भी कुछ कॉमन लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बाल कैंसर जागरूकता माह के मौके पर आइए जानते हैं बच्चों में कैंसर के ऐसे 7 संभावित संकेत, जिन्हें माता-पिता अक्सर सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और किन परिस्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।

बच्चों में होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं को माता-पिता अक्सर सामान्य थकान, कमजोरी या मौसम में बदलाव का असर मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, जो लंबे समय तक बने रहने पर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत का संकेत देते हैं।

2 of 6 बच्चों में कैंसर के 7 संकेत - फोटो : AI

1. लगातार या असामान्य थकान



बच्चा सामान्य गतिविधियों में पहले की तुलना में जल्दी थकने लगे, लगातार कमजोरी महसूस करे या खेलने-कूदने में उसकी रुचि काफी कम हो जाए, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, थकान के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।



2. बिना कारण वजन कम होना



अगर बच्चे के खान-पान या शारीरिक गतिविधियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी उसका वजन लगातार कम हो रहा है, तो चिकित्सकीय जांच जरूरी हो सकती है।





3 of 6 बच्चों में कैंसर के 7 संकेत - फोटो : AI

3. शरीर में गांठ या असामान्य सूजन



गर्दन, पेट, बगल या शरीर के किसी अन्य हिस्से बहुत पीली दिखाई देना, बार-बार बिना स्पष्ट कारण चोट के निशान आना या असामान्य रक्तस्राव जैसे बदलाव नजर में बिना स्पष्ट कारण गांठ या सूजन दिखाई दे और वह लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।



4. बार-बार या लंबे समय तक बुखार



बुखार बच्चों में कई सामान्य संक्रमणों के कारण हो सकता है। लेकिन बिना स्पष्ट कारण बार-बार बुखार आना या लंबे समय तक बने रहना चिकित्सकीय जांच की वजह हो सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 बच्चों में कैंसर के 7 संकेत - फोटो : AI

5. त्वचा पर असामान्य पीलापन या आसानी से चोट लगना



बच्चे की त्वचा अचानक बहुत पीली दिखाई देना, बार-बार बिना स्पष्ट कारण चोट के निशान आना या असामान्य रक्तस्राव जैसे बदलाव नजर आएं तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



6. लगातार दर्द या सिरदर्द



बिना किसी स्पष्ट चोट के लंबे समय तक हड्डियों, जोड़ों या शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहना ध्यान देने योग्य है। बार-बार होने वाला सिरदर्द, खासकर अगर उसके साथ उल्टी या देखने में परेशानी हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।





विज्ञापन

5 of 6 बच्चों में कैंसर के 7 संकेत - फोटो : AI