Cholesterol Check: 30 की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? सुबह की 3 गलतियां होती हैं जिम्मेदार

1 of 5 कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने के लिए क्या करें? - फोटो : AI

Causes Of Cholesterol Increase: 30 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले बदलावों के साथ कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रहता है, इसलिए नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली महत्वपूर्ण हो जाती है। खान-पान, शारीरिक गतिविधि, वजन, नींद और रोजमर्रा की आदतें कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।



खासतौर पर सुबह की कुछ आदतें अगर लगातार गलत तरीके से अपनाई जाएं, तो वे आपकी ओवरऑल हेल्थ पर असर डाल सकती हैं। दिन की शुरुआत किस तरह होती है, नाश्ते में क्या लिया जाता है और सुबह शरीर को कितनी एक्टिविटी मिलती है, इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है।



अच्छी बात यह है कि कई आदतों में छोटे बदलाव करके हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं 30 के बाद सुबह की कौन-सी 3 गलतियां कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जोखिम से जुड़ी हो सकती हैं और इन्हें सुधारने का सही तरीका क्या है। : 30 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले बदलावों के साथ कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रहता है, इसलिए नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली महत्वपूर्ण हो जाती है। खान-पान, शारीरिक गतिविधि, वजन, नींद और रोजमर्रा की आदतें कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।

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सुबह की 3 गलतियां जो कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित कर सकती हैं



1. सुबह उठकर बिल्कुल एक्टिव न होना



लंबे समय तक बैठे या लेटे रहना और दिन की शुरुआत बिना किसी शारीरिक गतिविधि के करना आपकी कुल दैनिक एक्टिविटी को कम कर सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ वजन बनाए रखने और हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या अन्य गतिविधि को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।





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2. नाश्ते में ज्यादा सैचुरेटेड फैट लेना



सुबह के नाश्ते में बार-बार तले हुए खाद्य पदार्थ, ज्यादा मक्खन, घी या प्रोसेस्ड मीट जैसी चीजों का सेवन करने से डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ सकती है। ज्यादा सैचुरेटेड फैट LDL यानी 'खराब' कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। नाश्ते में फाइबर युक्त साबुत अनाज, फल और अन्य पौष्टिक विकल्प शामिल करना बेहतर है।





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3. सुबह की चाय-कॉफी के साथ मीठा या प्रोसेस्ड स्नैक लेना



चाय या कॉफी के साथ रोजाना बिस्किट, पेस्ट्री, पैकेज्ड स्नैक्स या ज्यादा चीनी वाली चीजें खाने की आदत कुल कैलोरी और अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन बढ़ा सकती है। बेहतर विकल्प के तौर पर बिना ज्यादा चीनी वाली चाय-कॉफी के साथ फल, नट्स या अन्य पौष्टिक स्नैक लिया जा सकता है।





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